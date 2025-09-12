Donald Trump tvrdí, že mu s Vladimirom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť
- DNES - 16:27
- Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť.
Kyjev by podľa neho však mal byť tiež otvorený kompromisom, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP a denníka The Guardian.
„Celkom mi dochádza a dochádza mi rýchlo, ale na tango treba dvoch. Je úžasné, že keď to chce spraviť Putin, (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj nechce. Keď to Zelenskyj chcel spraviť, Putin nechcel. Teraz to chce spraviť Zelenskyj a Putin je otázny,“ odpovedal Trump v rozhovore pre televíziu Fox News na otázku, či mu s ruským prezidentom dochádza trpezlivosť.
Americký prezident zopakoval, že so svojím ruským náprotivkom mal dlhodobo dobrý vzťah, no vyjadril frustráciu voči jeho neschopnosti ukončiť vojnu na Ukrajine. „Budeme musieť zakročiť veľmi, veľmi tvrdo,“ vyjadril sa Trump vo veci uvalenia sankcií, ktoré by mohli cieliť na ruské banky alebo ropný priemysel. Ako možnosť uviedol i clá, ale do takejto iniciatívy sa podľa neho musia zapojiť aj európske krajiny.
„Už som to spravil. Spravil som veľa,“ uviedol Trump odkazujúc na hrozbu 50-percentných ciel uvalených na Indiu pre pokračovanie v obchodovaní s ruskou ropou. „Nebolo to jednoduché. Je to problém a spôsobuje to rozkol s Indiou. Pamätajte si, že to je problém Európy omnoho viac ako náš problém,“ uzavrel.
