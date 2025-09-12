Veronika Remišová: Opatrenie na zvýšenie DPH na sušienky či džemy je protirodinné
- DNES - 16:26
- Bratislava
Zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny z 19 % na 23 % sa dotkne štvrtiny potravín, pričom najviac zasiahne rodiny s deťmi.
Toto konsolidačné opatrenie je protirodinné a povedie k ďalšiemu nárastu chudoby. Uviedla to opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ).
„V čase, keď súčasná vládna moc opäť zdiera pracujúcich a rodiny namiesto toho, aby šetrila na sebe, bije na poplach aj odborná verejnosť a potravinári. Už dnes je Slovensko na chvoste európskeho rebríčka v schopnosti obyvateľstva zabezpečiť si kvalitné potraviny a po ďalšom kole fušerskej konsolidácie môžeme očakávať ďalší cenový šok. Absurdné je, že v prvom kole konsolidácie len nekompetentnými zásahmi do daňového systému Ficova vláda vyhodila von oknom 300 miliónov eur a očakávala zlacňovanie potravín. Namiesto toho sú potraviny drahšie a štátna kasa prišla o stovky miliónov eur,“ upresnila Remišová.
Ohlásený nárast daňovo-odvodového zaťaženia na budúci rok zasiahne podľa nej aj potravinárstvo, čo bude viesť k ďalšiemu zvyšovaniu cien. Upozornila, že táto zmena sa dotkne najmä rodín s deťmi, keďže sušienky, džemy či raňajkové cereálie sú bežné veci, ktoré ľudia kupujú deťom napríklad na desiatu.
