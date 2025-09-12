  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.9.2025Meniny má Mária, Marlena
23°Bratislava

Donald Trump plánuje nasadiť Národnú gardu do Memphisu, zvažuje aj New Orleans

  • DNES - 15:53
  • Washington
Donald Trump plánuje nasadiť Národnú gardu do Memphisu, zvažuje aj New Orleans

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že v meste Memphis v štáte Tennessee plánuje s podporou tamojšieho primátora i guvernéra nasadiť jednotky Národnej gardy na boj proti kriminalite.

Ideme do Memphisu. Memphis je hlboko problematický. Primátor je šťastný, guvernér je šťastný. Vyriešime to presne tak, ako sme to spravili vo Washingtone,“ uviedol americký prezident vo rozhovore pre televíziu Fox News a dodal, že podobný krok môže nasledovať aj v ďalších mestách, napríklad v New Orleans v štáte Louisiana.

Trump minulý mesiac vyslal vojakov do Washingtonu, aby „obnovili zákon, poriadok a verejnú bezpečnosť“. Svoje rozhodnutie odôvodnil vysokou mierou kriminality v meste. Prezident tiež prevzal kontrolu nad metropolitnou políciou a vyslal federálne jednotky vrátane členov imigračného a colného úradu, aby dohliadali na poriadok v uliciach mesta.

Podobný krok Trump opakovane zvažoval v niekoľkých mestách s tradičnou podporou Demokratickej strany vrátane Chicaga a Baltimoru, pripomína agentúra AP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Francúzsko a Nemecko si pre incident v Poľsku predvolali ruských veľvyslancov

Francúzsko a Nemecko si pre incident v Poľsku predvolali ruských veľvyslancov

DNES - 15:44Zahraničné

Nemecko a Francúzsko si v piatok v reakcii na narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi predvolali veľvyslancov Ruska.

Americký minister energetiky: Slovensko a Maďarsko musia skončiť s ruským plynom

Americký minister energetiky: Slovensko a Maďarsko musia skončiť s ruským plynom

DNES - 15:04Zahraničné

Chris Wright vyzval Slovensko a Maďarsko, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027.

Zadržali podozrivého z vraždy aktivistu Kirka, potvrdil Trump

Zadržali podozrivého z vraždy aktivistu Kirka, potvrdil Trump

DNES - 14:17Zahraničné

Americké orgány zadržali podozrivého zo stredajšej vraždy konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka, oznámil v piatok vo vysielaní televízie Fox News prezident Donald Trump.

Peskov: V prípade mierových rokovaní Ruska a Ukrajiny možno hovoriť o prestávke

Peskov: V prípade mierových rokovaní Ruska a Ukrajiny možno hovoriť o prestávke

DNES - 13:27Zahraničné

Mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sú pozastavené, vyhlásil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého nemožno očakávať okamžité výsledky rokovaní.

Vosveteit.sk
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadeniaToto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieriVedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiuVýskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Chaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupochChaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupoch
Webbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavyWebbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavy
Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromieEurópska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASARover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikáciiVýskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP