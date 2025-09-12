Hnutie Slovensko: V čase konsolidácie vláda zvyšuje platy premiérovi aj poslancom
- DNES - 15:41
- Bratislava
V čase konsolidácie porastú od budúceho roka platy poslancom aj premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), čo je podľa opozičných poslancov Igora Matoviča a Júliusa Jakaba (obaja Hnutie Slovensko) zlý príklad pre občanov Slovenska.
Namiesto zvyšovania platov by si ich mali podľa poslancov znížiť a niesť bremeno konsolidácie spolu so Slovákmi. Rast vychádza zo zvyšovania paušálnych náhrad, ktoré sú naviazané na priemernú mzdu.
„Každý poslanec plus 1200 eur v čistom a Robert Fico plus 1400 eur v čistom v budúcom roku. Toto je konsolidácia na mafiánsky spôsob, toto je konsolidácia Ladislava Kamenického (Smer-SD), ktorý nerozumie financiám. Zadlžuje krajinu dvojnásobne oproti predchádzajúcim vládam, na ktoré sa neustále vyhovára, ale za to vie úplne dokonale zodrať obyčajných ľudí na Slovensku a sebe tie peniaze strčiť do peňaženky,“ uviedol Jakab.
Kým tento rok podľa Matoviča zarába premiér mesačne v čistom okolo 10.300 eur, tak v roku 2026 to bude 10.416 eur. Rovnako nárast platov sa dotkne aj poslancov Národnej rady (NR) SR, pričom v prípade tých, ktorí nie sú z Bratislavy, opoziční poslanci vypočítali, že by mali po novom mesačne zarábať 6003 eur. To predstavuje ročné navýšenie v čistom o 1188 eur. Dodal, že zatiaľ čo zamestnanci prídu v budúcom roku z dôvodu ďalších konsolidačných opatrení o 200 eur a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) o 1000 eur, tak premiérovi a poslancom NR SR sa platy zvýšia.
„Preto aj na tejto parlamentnej schôdzi máme návrh zákona, aby sme platy zmrazili, aby v žiadnom prípade platy poslancov nerástli. Zároveň máme aj návrh, aby platy Fica a ostatných ministrov, ktorí si amorálne sami sebe o 100 % zvýšili platy, aby sa vrátili do pôvodnej úrovne, ako pred dvoma rokmi,“ uzavrel Matovič.
