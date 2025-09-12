Karas vyčíta vláde, že nevie zabezpečiť účinné postihovanie krádeží v obchodoch
Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas vyčíta vláde, že ani rok po prijatí novely Trestného zákona nedokáže zabezpečiť účinné postihovanie krádeží v obchodoch.
Tvrdenia, že za krádežami je „rastúca agresivita v spoločnosti“, považuje za absurdné. Skutočným dôvodom je podľa Karasa istota páchateľov, že ich činy zostanú bez následkov.
„Dnes je realita taká, že zlodej môže z obchodu odísť s tovarom v hodnote menej ako 700 eur a nebude nijak postihnutý - ani keby to urobil opakovane. To je výsledok nezodpovednej politiky tejto vlády,“ povedal Karas.
Poukázal na to, že riešenie bolo pripravené už v minulom volebnom období. „V podobe tzv. Karasovej novely, ktorá mala zmeniť aj priestupkový zákon. Odborníci aj my v KDH sme jasne upozorňovali, že bez súbežnej zmeny priestupkového zákona a bez posilnenia personálnych kapacít bude obrovské množstvo skutkov nepostihnuteľných,“ dodal.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) vo štvrtok (11. 9.) vyhlásili, že nárast kriminality a agresivity v maloobchodoch nesúvisí s novelou trestných kódexov, ale s nárastom agresivity v spoločnosti. Podľa ministra vnútra nejde pri krádežiach v maloobchodoch o hodnotu tovaru, pretože drobné krádeže, ktoré riešia, by neboli trestným činom ani pred novelou trestných kódexov. Skutočným problémom je podľa šéfa rezortu vnútra nárast agresivity a najmä recidívy. Novelizovať by sa mal aj priestupkový zákon, ktorý má obsahovať inštitút drobných obecných služieb.
SaS: Vyjadrenia ministrov o krádežiach sú výsmechom občanom a priznaním zlyhania
Opozičná SaS odmieta tvrdenia, že by väčší počet krádeží nesúvisel s novelou trestných kódexov.
Na jednom z ministerstiev sa vyskytla žltačka
Rezort prijal opatrenia.
Tragédia na juhu Slovenska: V dome našli telo muža so strelným poranením
Telo muža mal v dome objaviť jeho syn.
Diaľnica D1 v smere do Trnavy bude počas predĺženého víkendu uzavretá
Polícia upozorňuje na obchádzku.