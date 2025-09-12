  • Články
Lymfóm a jeho 6 príznakov, ktoré by lekári nikdy neignorovali

Aj bežnú chybičku krásy treba radšej vyšetriť.

Lymfóm je zhubné ochorenie lymfatického systému, ktoré môže postihnúť lymfatické uzliny po celom tele. Väčšinou ide o uzliny v podpazuší, rozkroku, hrudi, bruchu alebo krku.

Do lymfatického systému spadá aj slezina, štítna žľaza, mandle a kostná dreň, ktoré takisto môže napadnúť lymfóm. Ochorenie sa pritom neraz prejavuje príznakmi, ktoré sa len ťažko vysvetľujú.

Portál Huffington Post preto oslovil britského špecialistu na onkologické ochorenia Tima Woodmana, ktorý vymenoval 6 príznakov lymfómu, s ktorými treba zájsť za lekárom.

1. Opuch bez bolesti

Opuchnutie pri lymfóme treba hľadať v oblasti lymfatických uzlín. Pravidelne si preto kontrolujte oblasť na oboch stranách krku, pod bradou, za ušami a nad kľúčnymi kosťami. Neprehliadnite ani opuch v prednej a zadnej časti podpazušia alebo v miestach, kde stehná prechádzajú do rozkroku.

2. Intenzívne potenie

Počas letných dní nejde o nič nezvyčajné, no ak sa ráno bežne budíte s premočeným pyžamom, po zohľadnení ďalších príznakov môže ísť o viaceré druhy rakoviny. Jedným z nich je aj Hodgkinov a ne-Hodgkinov lymfóm.

3. Chudnutie

Chudnutie bez príčiny je častou známkou onkologických ochorení. V prípade, že stratíte asi 5 percent z celkovej hmotnosti v priebehu pol roka až roka, podľa lekárov je potrebné zájsť za odborníkom.

4. Únava aj po spánku

Nadmerná únava počas dňa je príznakom nielen viacerých druhov rakoviny, ale tiež ďalších ochorení ako mononukleóza, chronický zápal, anémia či srdcových ochorení. Ak vám nedostatok spánku alebo pretrvávajúci pocit únavy komplikujú každodenný život, zvážte návštevu odborníka.

5. Vysoká teplota

Aj cukrovkári a pacienti s poruchou štítnej žľazy sa stretávajú s občasným stúpaním telesnej teploty bez ochorenia alebo iného zjavného dôvodu. Príznak však môže poukazovať aj na lymfóm, a v žiadnom prípade by ste ho nemali prehliadať.

6. Svrbenie pokožky

Opäť môže ísť o príznak ďalších ochorení ako je exém či alergia. V každom prípade však pri svrbení pokožky po celom tele treba zájsť za lekárom.

„Bez ohľadu na vek či pohlavie, ak si všimnete nové príznaky alebo zmeny, vždy zájdite za lekárom,“ radí Woodman. „Skoré vyšetrenie robí veľký rozdiel – zvlášť pokiaľ je v hre rakovina,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, DP, mayoclinic.org, huffingtonpost.co.uk
