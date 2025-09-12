Automobilky tlačia na EÚ, aby prehodnotila emisné ciele
Najväčší európski výrobcovia automobilov v piatok rokovali s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Automobilový priemysel vyvíja tlak na Európsku úniou (EÚ), aby prehodnotila plány na ukončenie predaja vozidiel so spaľovacími motormi do roku 2035.
Európski výrobcovia áut, ktorí zápasia s tvrdou čínskou konkurenciou a pomalým prechodom na elektrické vozidlá (EV), tlačia na Brusel, aby prehodnotil svoje ambiciózne klimatické ciele „Nariadenie, ktoré sa na nás vzťahuje, je príliš prísne na to, aby prinieslo úspech, a naozaj si myslíme, že sa musí prispôsobiť realite,“ povedala pred rokovaniami Sigrid de Vriesová, riaditeľka európskej automobilovej loby ACEA. „Musíme byť pragmatickejší.“
Komisia uviedla, že sa na stretnutí diskutovalo o emisných normách, hospodárskej súťaži, návrhoch EÚ týkajúcich sa batérií a podnecovania podnikov k nákupu elektrických vozidiel. Ďalšie podrobnosti budú doplnené.
Na stretnutí sa zúčastnili generálny riaditeľ Renaultu Francois Provost, predseda Stellantisu John Elkann, šéf BMW Oliver Zipse a šéf Mercedes-Benz Ola Källenius. Piatkové stretnutie bolo tretím v rámci iniciatívy EÚ spustenej v januári na pomoc odvetviu, ktoré zamestnáva 13 miliónov ľudí a predstavuje približne 7 % európskeho hrubého domáceho produktu (HDP).
Po prvom stretnutí poskytla Komisia automobilkám viac času na splnenie prvého cieľa emisií uhlíka v rámci plánov na postupné ukončenie predaja nových vozidiel so spaľovacími motormi do roku 2035. Spoločnosti však teraz presadzujú systémovejšie zmeny.
V augustovom liste adresovanom Leyenovej výrobcovia automobilov a ich dodávatelia upozornili na sériu výziev vrátane závislosti od Ázie, pokiaľ ide o batérie, vysokých výrobných nákladov a amerických ciel. To spolu s nerovnomerným rozložením nabíjacej infraštruktúry brzdí predaj elektromobilov, ktoré tvoria približne 15 % nových predaných áut v Európe.
„Žiada sa od nás, aby sme sa transformovali so zviazanými rukami,“ napísali Källenius z Mercedes-Benz a Matthias Zink zo spoločnosti Schaeffler, dodávateľa automobilových dielov. Cieľ do roku 2035 označili za „už nerealizovateľný“ a vyzvali na stimuly, ako sú daňové úľavy, na zvýšenie dopytu po elektromobiloch.
Automobilky chcú tiež viac priestoru pre plug-in hybridy a ďalšie vozidlá s nízkymi, ale nie nulovými emisiami, keďže čelia konkurencii zo strany čínskych rivalov, ako je BYD.
Proti sú tzv. zelené skupiny a podniky v sektore elektromobilov, pričom viac ako 150 z nich v liste vyzýva Leyenovú, aby „stála pevne“. Cestná doprava predstavuje približne 20 % celkových emisií v Európe, pričom 61 % z nich pochádza z výfukov, uvádza EÚ.
Leyenová v stredajšom (10. 9.) prejave naznačila, že by mohli byť naplánované úpravy. „S ohľadom na technologickú neutralitu teraz pripravujeme revíziu cieľov do roku 2035,“ povedala. Oznámila tiež plány, s malými podrobnosťami, na „iniciatívu malých cenovo dostupných áut“, aby Európa „mala svoje vlastné elektrické auto“. Zopakovala svoj záväzok sprístupniť 1,8 miliardy eur na zvýšenie výroby batérií v európskom bloku.
Mercedes-Benz podal v Rusku žiadosť o registráciu ochrannej známky
Nemecká automobilová skupina Mercedes-Benz podala v Rusku žiadosť o registráciu ochrannej známky.
Volkswagen má záujem o investorov pre svoju batériovú divíziu PowerCo
Skupina Volkswagen má naďalej záujem o investorov pre svoju batériovú divíziu PowerCo.
Bavorský premiér Söder vyzval na zrušenie zákazu spaľovacích motorov v EÚ
Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie Markus Söder opäť vyzval na zrušenie zákazu nových automobilov so spaľovacími motormi, ktorý má v rámci EÚ nadobudnúť platnosť v roku 2035. „
Opel zrušil plán predávať v Európe od roku 2028 iba elektrické autá
Nemecká automobilka Opel zrušila svoje plány predávať od roku 2028 v Európe už iba elektromobily.