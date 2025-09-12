Mercedes-Benz podal v Rusku žiadosť o registráciu ochrannej známky
Nemecká automobilová skupina Mercedes-Benz podala v Rusku žiadosť o registráciu ochrannej známky.
TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v piatok odvolala na Federálnu službu pre duševné vlastníctvo (Rospatent).
Žiadosť o registráciu ochrannej známky „Mercedes-Benz“ bola z Nemecka doručená dňa 10. septembra 2025, uviedol Rospatent. Ochranná známka sa registruje v dvoch triedach (č. 12 a č. 37) Medzinárodnej klasifikácie tovarov a služieb, ktoré zahŕňajú automobily, ako aj opravy a technickú údržbu motorových vozidiel. Skupina Mercedes-Benz po ruskom útoku na Ukrajinu v marci 2022 oznámila pozastavenie dodávok osobných automobilov do Ruska a zastavenie ich výroby v krajine.
