Zadržali podozrivého z vraždy aktivistu Kirka, potvrdil Trump
- DNES - 14:17
- Washington
Americké orgány zadržali podozrivého zo stredajšej vraždy konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka, oznámil v piatok vo vysielaní televízie Fox News prezident Donald Trump.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Peskov: V prípade mierových rokovaní Ruska a Ukrajiny možno hovoriť o prestávke
Mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sú pozastavené, vyhlásil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého nemožno očakávať okamžité výsledky rokovaní.
Štáty EÚ súhlasili s predĺžením platnosti sankcií voči ruským predstaviteľom
Štáty Európskej únie sa v piatok dohodli na predĺžení platnosti sankcií o ďalších šesť mesiacov voči viac ako 2500 ruským jednotlivcom a subjektom vrátane prezidenta Vladimira Putina.
Trump prišiel na výročie útokov z 11. septembra 2001 na zápas Yankees
Pred zápasom sa Trump, ktorý je rodákom z New Yorku, stretol s hráčmi a zamestnancami klubu.
Orbán: Pod vedením Ursuly von der Leyenovej smeruje EÚ do priepasti
Podľa Viktora Orbána by predsedníčka Únie mala zo svojho postu odstúpiť.