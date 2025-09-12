EÚ by sa podľa Washingtonu mohla do 12 mesiacov úplne odpútať od ruského plynu
- DNES - 14:02
- Brusel
Európska únia (EÚ) by sa mohla v priebehu šiestich až 12 mesiacov úplne odstrihnúť od ruského zemného plynu a nahradiť ho skvapalneným zemným plynom (LNG) z USA, vyhlásil v piatok americký minister energetiky Chris Wright.
Spojené štáty tento týždeň oznámili svoje stanovisko predstaviteľom EÚ, uviedol Wright pre Reuters. O ukončení nákupov energie z Ruska hovoril americký minister vo štvrtok (11. 9.) v Bruseli s eurokomisárom pre energetiku Danom Jorgensenom. EÚ rokuje o legislatívnych návrhoch na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy a plynu do januára 2028, pričom zákaz krátkodobých zmlúv by mal nadobudnúť platnosť od budúceho roka.
„Myslím si, že to by sa dalo ľahko dosiahnuť do 12 mesiacov, možno do šiestich mesiacov,“ povedal Wright. „Určite som vyjadril názor, že by sme to mohli urobiť rýchlejšie. Na strane USA by sme to mohli urobiť rýchlejšie a myslím si, že by bolo dobré, keby sa tieto termíny posunuli ešte viac. Neviem, či sa to stane, ale o tom sme diskutovali,“ povedal s odkazom na svoje stretnutie s európskym komisárom.
