MIRRI zrýchlilo čerpanie eurofondov z Programu Slovensko na desať percent

  • DNES - 13:53
  • Bratislava
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zrýchlilo čerpanie eurofondov z Programu Slovensko na úroveň desiatich percent.

Pozitívne výsledky eviduje rezort aj vo Fonde na spravodlivú transformáciu a pri vybavovaní žiadostí o dotácie, ktoré sa spracúvajú o polovicu rýchlejšie. V piatok o tom informoval odbor komunikácie MIRRI.

Od nášho nástupu sa čerpanie z Programu Slovensko zvýšilo na 10,1 %, čo predstavuje viac ako 1,27 miliardy eur. Predchádzajúce vedenie ministerstva na čele s Richardom Rašim (Hlas-SD) a Michalom Kaliňákom pritom dokázalo vyčerpať len päť percent eurofondov za takmer dva roky. Nový tím MIRRI dosiahol rovnakú úroveň za menej ako pol roka a ukázal, že ministerstvo vie pod kvalitným vedením fungovať profesionálne a výkonne,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).

Zrýchlilo sa nielen čerpanie eurofondov, ale aj proces vybavovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, a to z priemerných 80 dní na 43 dní, pričom cieľom MIRRI je dostať sa na 40 dní. Pozitívny posun vníma rezort aj vo Fonde na spravodlivú transformáciu a k 5. septembru 2025 eviduje 38 zazmluvnených projektov. Zároveň čerpanie sa oproti marcu tohto roka zdvojnásobilo.

Bývalé vedenie nám zanechalo plné ministerstvo nedoriešených problémov, medzi nimi aj projekt obnovy SAD Prievidza. Tento projekt sa už, žiaľ s najväčšou pravdepodobnosťou nepodarí zrealizovať v pôvodnej podobe, no ministerstvo má pripravený plán B, ktorý chceme dôkladne prekonzultovať aj s inými samosprávami. Ukázalo sa, že doterajší proces a spôsob realizácie bol nešťastný, preto ho nastavíme inak, lepšie a rýchlejšie a nebudeme opakovať chyby predchodcov. Potrebujeme však spoluprácu samospráv, aby sme spoločne našli riešenia, ktoré budú fungovať a prinesú spokojnosť všetkým,“ uzavrel Migaľ.

Zdroj: Info.sk, TASR
