Peskov: V prípade mierových rokovaní Ruska a Ukrajiny možno hovoriť o prestávke
- DNES - 13:27
- Moskva
Mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sú pozastavené, vyhlásil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého nemožno očakávať okamžité výsledky rokovaní.
Agentúra AFP uviedla, že snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť viac ako tri a pol roka trvajúcu vojnu na Ukrajine narážajú na prekážky, informuje TASR.
Vyjednávači majú podľa Peskova možnosť komunikovať prostredníctvom nespresnených „kanálov“. „No v súčasnosti je pravdepodobne presnejšie hovoriť o prestávke,“ povedal Peskov novinárom. „Nemožno nosiť ružové okuliare a očakávať, že vyjednávanie prinesie okamžité výsledky,“ uviedol.
Americký prezident sa od januárového návratu do Bieleho domu usiluje ukončiť vojnu na Ukrajine, pričom sa niekoľkokrát stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a v auguste na Aljaške aj so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, s ktorým tiež už viackrát telefonoval.
V tureckom Istanbule sa uskutočnili aj tri kolá rokovaní delegácií Ruska a Ukrajiny, ktoré však neviedli k prímeriu. Boje na Ukrajine pokračujú a európski predstavitelia upozornili na eskaláciu konfliktu po tom, čo v noci na stredu pri ruskom dronovom útoku na Ukrajinu došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska. Trump opakovane vyjadril nespokojnosť so situáciou týkajúcou sa vojny na Ukrajine.
Šéf Bieleho domu sa tiež snaží zorganizovať stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny. Zelenskyj opakovane vyzýval na stretnutie s Putinom s cieľom rokovať o prímerí vo vojne, ktorú Rusko začalo vo februári 2022. Putin začiatkom septembra vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským náprotivkom v Moskve. Zelenskyj v reakcii navrhol Kyjev ako možné miesto stretnutia s ruským prezidentom. Putin však opakovane spochybnil užitočnosť takýchto rozhovorov a tiež legitimitu ukrajinského prezidenta.
