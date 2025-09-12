Štáty EÚ súhlasili s predĺžením platnosti sankcií voči ruským predstaviteľom
Štáty Európskej únie sa v piatok dohodli na predĺžení platnosti sankcií o ďalších šesť mesiacov voči viac ako 2500 ruským jednotlivcom a subjektom vrátane prezidenta Vladimira Putina.
Nemenovaný predstaviteľ EÚ tiež uviedol, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť si predvolala veľvyslancov Ruska a Bieloruska v Bruseli, aby vyjadrila protest proti „úmyselnému a nebezpečnému“ narušeniu vzdušného priestoru Poľska, ku ktorému došlo počas stredajšieho ruského dronového útoku na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Práve sme predĺžili platnosť našich sankcií voči Rusku,“ napísala na sieti X šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
Veľvyslanci 27 členských štátov EÚ schválili tento krok pred pondelkovým termínom po tom, čo Maďarsko a Slovensko upustili od požiadaviek odstrániť niekoľko osôb z tohto sankčného zoznamu, uviedli diplomati pod podmienkou zachovania anonymity.
Kallasová tiež uviedla, že Brusel v súčasnosti dokončuje práce na novom balíku sankcií, ktorý sa podľa nej zameria na obmedzenia predaja ruskej ropy, tzv. tieňové ropné tankery a banky. „Budeme naďalej dusiť finančné toky pre Putinovu vojnu,“ vyhlásila.
AFP vysvetľuje, že sankcie, ktoré sa musia obnoviť každých šesť mesiacov, by stratili platnosť budúci týždeň, ak by sa členské štáty nedohodli na jej predĺžení.
Okrem toho si EÚ vo štvrtok predvolala veľvyslancov Ruska a Bieloruska. „Jednoznačne sme im tlmočili, že tento bezohľadný čin predstavuje vážnu eskaláciu zo strany Ruska a priamu hrozbu pre bezpečnosť občanov EÚ,“ tvrdil nemenovaný predstaviteľ pre AFP.
K narušeniu vzdušného priestoru Poľska došlo v noci na stredu, pričom poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov. Niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. Na blížiace sa drony ešte predtým upozornili Poľsko aj Bielorusi. Poľskí predstavitelia trvajú na tom, že narušenie vzdušného priestoru krajiny nebol omyl. Rusko však popiera, že by svoje útoky zameralo na Poľsko. Zároveň tvrdí, že neexistujú dôkazy o tom, že drony, ktoré narušili poľský vzdušný priestor, boli naozaj ruské.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová už v auguste avizovala, že Brusel čoskoro predstaví 19. balík protiruských sankcií a zohľadní, ako môžu byť zmrazené ruské aktíva použité na pomoc Ukrajine. Magazín Politico informoval, že Európska komisia by mohla balík predstaviť koncom tohto týždňa.
Ruská agentúra TASS informovala, že francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v piatok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter povedal, že EÚ predstaví nový balík sankcií v pondelok 15. septembra.
