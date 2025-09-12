  • Články
SaS: Vyjadrenia ministrov o krádežiach sú výsmechom občanom a priznaním zlyhania

  • DNES - 13:19
  • Bratislava
SaS: Vyjadrenia ministrov o krádežiach sú výsmechom občanom a priznaním zlyhania

Opozičná SaS odmieta tvrdenia, že by väčší počet krádeží nesúvisel s novelou trestných kódexov.

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR za SaS Mária Kolíková ocenila, že koalícia konečne uznala zvýšenú kriminalitu. Pripomenula však, že aj generálny prokurátor Maroš Žilinka vo svojej výročnej správe za minulý rok upozornil na dôsledok trestnej novely. SaS považuje vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) o krádežiach v obchodoch za výsmech občanom a priznanie zlyhania.

Bol to absolútny úlet tejto vlády, ktorá sa rozhodla, že trestný čin pri krádežiach sa začína až od 700 eur,“ pripomenula Kolíková na piatkovej tlačovej konferencii. Aj výročná správa generálneho prokurátora podľa nej priznáva, že počet trestných činov krádeží sa síce znížil, ale v dôsledku zásadnej zmeny nastavenia v trestnom zákone v súvislosti s výškou škody. „Toto je jasne uvedené v správe generálneho prokurátora. To znamená, že neobstojí žiadny výmysel tejto koalície. Opozícia nemôže za to, že sa tu množia krádeže,“ dodala poslankyňa.

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) dodal, že nárast opakovaných krádeží je spôsobený aj tým, že policajti sú poddimenzovaní. „Policajti nezvládajú tieto priestupky, pretože tých priestupkov je tak veľa, že by sa v podstate celý čas museli venovať len priestupkovej agende, behať do obchodov, pokutovať, dávať blokové pokuty,“ vyhlásil s tým, že namiesto toho, aby vláda priznala chybu a opravila trestnú novelu, radšej klame a obviňuje opozíciu.

Šutaj Eštok a Susko vo štvrtok (11. 9.) vyhlásili, že nárast kriminality a agresivity v maloobchodoch nesúvisí s novelou trestných kódexov, ale s nárastom agresivity v spoločnosti. Podľa ministra vnútra nejde pri krádežiach v maloobchodoch o hodnotu tovaru, pretože drobné krádeže, ktoré riešia, by neboli trestným činom ani pred novelou trestných kódexov. Skutočným problémom je podľa šéfa rezortu vnútra nárast agresivity a najmä recidívy. Novelizovať by sa mal tiež priestupkový zákon, ktorý má obsahovať inštitút drobných obecných služieb.

Zdroj: Info.sk, TASR
