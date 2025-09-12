  • Články
Na jednom z ministerstiev sa vyskytla žltačka

  • DNES - 12:40
  • Bratislava
Rezort prijal opatrenia.

Na Ministerstve dopravy SR sa vyskytla žltačka. Rezort prijal všetky potrebné opatrenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa MD Petra Poláčiková.

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom.

Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých prejaví žltačka. Najúčinnejšou prevenciou proti ochoreniu je dodržiavanie správnej hygieny rúk.

Žltačku potvrdili aj v parlamente

Pred vyše týždňom sa žltačka vyskytla aj v parlamente. Vo štvrtok (4. 9.) to potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško.

„Okamžite sme komunikovali jednak s kompetentným personálom aj tu v Národnej rade, ale aj s pani hlavnou hygieničkou. Boli prijaté všetky potrebné opatrenia aj tu na mieste. Aj dnes ráno tu bola kontrola. (...) Situácia v tomto momente, ako ja viem, je pod kontrolou,“ povedal minister. Poslanci a zamestnanci parlamentu boli zároveň vyzvaní, aby dôsledne dbali na hygienu rúk a sledovali svoj zdravotný stav.

Zdroj: Info.sk, TASR
