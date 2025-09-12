Na jednom z ministerstiev sa vyskytla žltačka
Rezort prijal opatrenia.
Na Ministerstve dopravy SR sa vyskytla žltačka. Rezort prijal všetky potrebné opatrenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa MD Petra Poláčiková.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom.
Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých prejaví žltačka. Najúčinnejšou prevenciou proti ochoreniu je dodržiavanie správnej hygieny rúk.
Žltačku potvrdili aj v parlamente
Pred vyše týždňom sa žltačka vyskytla aj v parlamente. Vo štvrtok (4. 9.) to potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško.
„Okamžite sme komunikovali jednak s kompetentným personálom aj tu v Národnej rade, ale aj s pani hlavnou hygieničkou. Boli prijaté všetky potrebné opatrenia aj tu na mieste. Aj dnes ráno tu bola kontrola. (...) Situácia v tomto momente, ako ja viem, je pod kontrolou,“ povedal minister. Poslanci a zamestnanci parlamentu boli zároveň vyzvaní, aby dôsledne dbali na hygienu rúk a sledovali svoj zdravotný stav.
