Kamenický: Bez rýchleho prijatia opatrení hrozia hospodárske škody

  • DNES - 12:34
  • Bratislava
Podľa ministra financií je potrebné prijať balík konsolidačných opatrení zrýchlene.

Balík konsolidačných opatrení na budúci rok je potrebné prijímať v Národnej rade (NR) SR zrýchlene, pretože je potrebné predísť hospodárskym škodám a pripraviť predpoklady, aby Slovenská republika mala rozpočet. V úvode rokovania o návrhu na skrátené legislatívne konanie o konsolidačnom balíčku to v piatok v parlamente uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Politická realita je taká, že konsolidačné balíky je veľmi ťažké dohadovať, lebo tak ako za bývalej vlády bolo veľmi jednoduché minúť peniaze, oveľa ťažšie sa tie peniaze šetria. Kolegovia majú tiež nejaké priority, každý si bráni svoj rozpočet. Za seba musím povedať, že snažíme sa urobiť to, aby Slovenská republika mala zdravé verejné financie, aby sme sa správali ako zodpovední hospodári,“ zdôraznil.

Súčasná vláda musí podľa neho predkladať už tretí konsolidačný balík, aby napravila zlý stav verejných financií, ktorý zdedila po svojich predchodcoch. „Stojím si za tým, že v dôsledku krokov bývalej vlády, v dôsledku zdevastovania verejných financií sa udialo to, čo sa udialo,“ zhodnotil Kamenický. Pripomenul, že kým v roku 2020 odovzdávali rozpočet s deficitom vo výške jednej miliardy eur, zdedili schodok rastúci na 8,5 miliardy eur.

Vypočujem si vaše názory, čakám búrlivú debatu, som na ňu pripravení. Akonáhle budete chcieť debatovať korektne, tak budem aj ja korektne s vami debatovať,“ odkázal minister financií poslancom.

Zdroj: Info.sk, TASR
