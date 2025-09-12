Tragédia na juhu Slovenska: V dome našli telo muža so strelným poranením
Telo muža mal v dome objaviť jeho syn.
V izbe rodinného domu v obci Vrakúň pri Dunajskej Strede našli v piatok krátko po polnoci telo 82-ročného muža bez známok života. Ako informoval portál tvnoviny.sk, muž mal mať strelné poranenie v oblasti brucha.
Nebohého muža mal nájsť v rodinnom dome jeho syn.
Správu aktualizujeme.
