Svet má prvú AI ministerku, vytvorila ju európska krajina
- DNES - 20:31
- Tirana
Štát si od digitálnej ministerky sľubuje nulovú korupciu pri vypisovaní tendrov.
Albánsko má novú členku kabinetu. Ohlásil to premiér Edi Rama s tým, že na rozdiel od ostatných volených zástupcov vlády, asistentka Diella je plne virtuálna. Vytvorila ju umelá inteligencia a občanom pomáha s byrokratickými úkonmi.
Diella, teda Slnko
Ako spresnil denník The Guardian, Diella, ktorej meno v albánčine znamená Slnko, je vôbec prvou ministerkou na svete, ktorá nie je človekom, ale počítačom. Pre albánsku vládu slúži už od januára 2025, a občania sa k nej môžu dostať prostredníctvom štátneho webu e-Albania.
„Diella, prvá členka kabinetu, ktorá nie je fyzicky prítomná, ale bola virtuálne vytvorená pomocou AI, pomôže Albánsku odstrániť 100 percent korupcie pri verejných tendroch,“ uviedol premiér Rama.
Here's Diella, the new virtual AI Minister in Albania’s government. pic.twitter.com/3HwRnM9sWK— kos_data (@kos_data) September 11, 2025
Diella vystupuje na vládnom webe v tradičnom albánskom kroji a používateľom poskytuje rady pomocou hovorených príkazov.
Podľa vlády nová ministerka zastúpi úlohu ostatných rezortov pri rozhodovaní o víťazoch tendrov, čím zaistí „100-percentnú transparentnosť“ pri narábaní so štátnymi financiami. Diella podľa Ramu zhodnotí každý tender určený pre súkromnú spoločnosť, a objektívne zhodnotí jeho výhodnosť.
Ako píše The Guardian, verejné tendre sú v Albánsku dlhodobo predmetom korupčných škandálov. Často ich využívajú organizované skupiny na pranie peňazí či predaj zbraní a drog.
