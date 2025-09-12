Bratislavský Filmový chodník slávy sa rozrástol o dlaždicu Milana Kňažka
- DNES - 11:46
- Bratislava
Na Filmovom chodníku slávy pred Divadlom Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave odhalili vo štvrtok (11. 9.) podvečer pamätnú dlaždicu s menom slovenského herca a politika Milana Kňažka.
Jeden z najznámejších aktérov Nežnej revolúcie sa stal v poradí 15. takto ocenenou osobnosťou.
„Veľmi ťažko sa mi teraz hovorí, pretože najmä čo by som mal a chcel povedať, je ďakujem, ďakujem, ďakujem a tak donekonečna,“ povedal Kňažko v príhovore.
Milana Kňažka prišli podporiť viaceré herecké osobnosti, medzi nimi Emília Vášáryová, František Kovár, Vladimír Černý, ktorý ho označil za „super a špičkového herca“, ktorý v živote dokázal mnoho vecí, či Emil Horváth. „Sme svedkami, že človek aj napriek celoživotnému snaženiu môže skončiť na dlažbe,“ podotkol s humorom Horváth.
Milan Kňažko oslávil koncom augusta 80 rokov. Hral v približne dvoch stovkách filmov, televíznych inscenácií, popritom sa však zapísal do histórie ako občiansky aktivista a aktér Nežnej revolúcie v Novembri ’89. Pôsobil tiež vo viacerých divadlách. Vystupoval a vystupuje aj v množstve známych relácií.
V roku 1989 podpísal petíciu Niekoľko viet, žiadajúcu väčší rozsah občianskych slobôd. V októbri toho istého roka vrátil titul zaslúžilý umelec, čím vyjadril svoj nesúhlas s politikou komunistického režimu. Stal sa tvárou občianskych zhromaždení počas Nežnej revolúcie, bol jedným zo zakladateľov hnutia Verejnosť proti násiliu.
Bol poradcom česko-slovenského prezidenta Václava Havla, pôsobil ako poslanec, minister či podpredseda vlády. Je držiteľom viacerých domácich i zahraničných ocenení.
Tradíciu Filmového chodníka slávy v Bratislave založil v roku 2009 Medzinárodný filmový festival Bratislava v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom ako prejav vzdávania úcty za dlhoročnú umeleckú tvorbu významným slovenským filmovým a divadelným umelcom, tvorcom a profesionálom. Tvoria ho mramorové dlaždice s kovovým dielom, na ktorom sa nachádza meno a podpis osobnosti. Prvým umelcom, ktorému odhalili pamätnú dlaždicu, bol Ladislav Chudík, nasledovali Mária Kráľovičová, Jozef Adamovič, Štefan Kvietik, Eva Krížiková, Ivan Palúch, Emília Vášáryová, Martin Huba, Božidara Turzonovová, Milan Lasica a Július Satinský, Zita Furková, Juraj Jakubisko a Juraj Kukura.
