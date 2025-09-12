  • Články
  DNES - 11:42
  Budapešť
Orbán: Pod vedením Ursuly von der Leyenovej smeruje EÚ do priepasti

Podľa Viktora Orbána by predsedníčka Únie mala zo svojho postu odstúpiť.

Európska únia s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou smeruje do priepasti, preto je potrebné prehodnotiť viaceré dôležité záležitosti. Konštatoval to v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán poskytol rozhovor z Abú Zabí, kam vo štvrtok priletel na pracovnú návštevu Spojených arabských emirátov (SAE).

Bolo by lepšie, keby si predsedníčka Komisie zbalila veci a potichu odišla z Bruselu domov a uvoľnila miesto pre tých, ktorí dokážu robiť lepšiu politiku,“ poznamenal Orbán.

Podľa jeho slov politika von der Leyenovej má štyri alebo päť pilierov, ktoré sú zlé a treba ich nahradiť, ona sama to však nebude schopná urobiť.

Orbán sa domnieva, že je potrebné prehodnotiť zelenú transformáciu, ktorá spoluzodpovedná za vysoké ceny energií, čo je podľa neho pre európsku ekonomiku smrteľné. Okrem toho je nevyhnutné revidovať politiku voči Ukrajine, sankcie a obchodnú politiku, pretože Európska komisia dosiahla s USA zlú colnú dohodu. A napokon treba zmeniť aj migračnú politiku, dodal maďarský premiér.

Zdroj: Info.sk, TASR
