Diaľnica D1 v smere do Trnavy bude počas predĺženého víkendu uzavretá
Polícia upozorňuje na obchádzku.
Polícia vodičom pripomína plánovanú uzáveru diaľnice D1 smerom do Trnavy, a to v úseku Zlaté piesky - Senec. Dopravné obmedzenia by sa mali začať v piatok o 20.00 h, ukončenie prác, a tým aj obmedzení, je odhadované na pondelok (15. 9.). TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
„Obchádzková trasa bude vedená po štátnej ceste I/61 od križovatky Zlaté piesky smer Senec,“ priblížil Pecek.
Foto: facebook.com/KRPZBA
Doprava bude usmerňovaná dopravným značením. Polícia zároveň vodičov vyzýva, aby zvýšili opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa jej pokynmi.
Richard Raši udelí štátnu cenu J. M. Hurbana trom osobnostiam
Predseda parlamentu Richard Raši bude pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej národnej rady odovzdávať štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana.
Tragédia na ceste: Obeťou je mladý 24-ročný vodič
Zrážka dvoch vozidiel, ku ktorej došlo vo štvrtok večer medzi obcami Kľušov a Kobyly v okrese Bardejov si vyžiadala jednu obeť.
Opozícia odmieta obvinenia Suska a Šutaja Eštoka týkajúce sa krádeží v obchodoch
Opozícia odmieta obvinenia ministra spravodlivosti Borisa Suska a šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka, že za nárast agresivity a krádeží v obchodoch môže práve opozícia.
Vzdušný priestor SR nie je podľa Gašpara dostatočne chránený, viní z toho Naďa
Vzdušný priestor Slovenska nie je dostatočne chránený a voči podobnému incidentu, ako sa stal v Poľsku, nie je chránený skoro vôbec.