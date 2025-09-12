  • Články
Piatok, 12.9.2025
Bratislava

Tusk odmietol, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska mohlo dôjsť omylom

  • DNES - 10:29
  • Varšava
Tusk odmietol, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska mohlo dôjsť omylom

Narušenie vzdušného priestoru Poľska nebol omyl, uviedol v piatok poľský premiér Donald Tusk.

Podľa agentúry AFP tak odmietol tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že k tomuto incidentu mohlo dôjsť nedopatrením. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tiež by sme si priali, aby bol útok dronov na Poľsko omylom. Ale nebol. A my to vieme,“ napísal Tusk na sociálnej sieti X.

Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom. K tomuto narušeniu došlo v noci na stredu počas útokov ruských síl na susednú Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. Na blížiace sa drony ešte predtým upozornili Poľsko aj Bielorusi.

Tvrdenie amerického prezidenta ešte pred Tuskom odmietol aj poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. „Nie, nebolo to omylom,“ napísal na X.

Moskva popiera, že by svoje útoky zamerala na Poľsko. Zároveň tvrdí, že neexistujú dôkazy o tom, že drony, ktoré narušili poľský vzdušný priestor, boli naozaj ruské.

Šéf poľskej diplomacie Sikorski v piatok pricestoval do Kyjeva na rokovania o bezpečnosti. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu z privítania poľského náprotivku na železničnej stanici v Kyjeve.

Na pozadí eskalácie teroru Ruska voči Ukrajine a provokácií voči Poľsku stojíme pevne spolu,“ uviedol Sybiha. „Dnes budeme viesť zásadné rozhovory o našej spoločnej bezpečnosti, vstupe Ukrajiny do EÚ a NATO a o tlaku na Moskvu,“ dodal ukrajinský minister.

Zdroj: Info.sk, TASR
