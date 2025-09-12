Richard Raši udelí štátnu cenu J. M. Hurbana trom osobnostiam

  • Články
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) bude pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej národnej rady (SNR) odovzdávať štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana.

Udelí ju trom osobnostiam - košickému arcibiskupovi a metropolitovi Bernardovi Boberovi, spisovateľovi a scenáristovi Petrovi Jarošovi a in memoriam politikovi a pedagógovi Milanovi Ftáčnikovi. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční v utorok (16. 9.) v historickej budove Národnej rady (NR) SR v Bratislave. TASR o tom informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Uctíme si tri osobnosti, z ktorých každá, či už v oblasti politiky, duchovného života alebo kultúry, zanechala nezmazateľnú stopu v našej spoločnosti. Ich odkaz nám pripomína, že moderný a sebavedomý štát stojí na pilieroch vzdelanosti, morálnych hodnôt a národnej hrdosti. Je pre mňa cťou udeliť toto významné ocenenie práve im, pretože ich prínos pre Slovensko je trvalý a inšpiratívny,“ poznamenal Raši.

Bober cenu získa za aktívny príspevok k rozvoju cirkvi, vzdelávania aj mravnému a duchovnému rozvoju spoločnosti na Slovensku. Vyzdvihuje sa pri tom okrem iného jeho celoživotná pastoračná činnosť, šírenie kresťanského humanizmu, tolerancie, idey lásky a pomoci blížnemu.

Jarošovi ocenenie patrí za mimoriadny prínos pri vzniku samostatného štátu v úlohe zákonodarcu, ktorý sa podieľal na ústavných základoch štátu a formovaní modernej slovenskej štátnosti. Cenu dostane aj za literárnu tvorbu, ktorá formovala národné povedomie a šírila myšlienky humanizmu a tolerancie.

Ftáčnika ocení Raši in memoriam. Cenu mu udelí za aktívny príspevok k vzniku samostatného štátu ako poslanca SNR, rozvoj demokracie a za celoživotné úsilie skvalitňovania vzdelávania v pozícii ministra školstva i vysokoškolského pedagóga.

Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana udeľuje predseda NR SR. Oceniť ňou môže jednotlivca alebo kolektív za mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie či ústavnosti v SR alebo humanitárnej oblasti. S udelením ceny je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Zdroj: Info.sk, TASR
