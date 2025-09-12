Rusko a Bielorusko začali spoločné vojenské cvičenia Zapad
- DNES - 9:54
- Moskva
Rusko a Bielorusko v piatok odštartovali spoločné vojenské cvičenia Zapad. Poľsko z dôvodu týchto cvičení od polnoci uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spoločné strategické manévre ruskej a bieloruskej armády... sa začali,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany.
Cvičenia Zapad sa konajú v čase, keď ruské jednotky postupujú naprieč rozsiahlou frontovou líniou na Ukrajine a zintenzívňujú letecké útoky na ukrajinské mestá. Okrem toho sa uskutočňujú po tom, čo v noci na stredu počas ruských útokov na Ukrajinu došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska lacnými dronmi ruskej výroby typu Gerbera, ktoré pri útokoch slúžia ako návnada pre protivzdušnú obranu. Poľský premiér Donald Tusk ešte pred týmto incidentom oznámil, že v súvislosti so začiatkom rusko-bieloruských vojenských cvičení Zapad Poľsko v noci zo štvrtka na piatok uzavrie hranice s Bieloruskom. Uzavreté budú aj železničné priechody. Litva a Lotyšsko taktiež oznámili čiastočné uzavretie vzdušného priestoru.
Tusk tiež upozornil na „kritické dni“ pre svoju krajinu. Uviedol, že Poľsko je bližšie k „otvorenému konfliktu“ než kedykoľvek od druhej svetovej vojny. Poľský prezident Karol Nawrocki vo štvrtok vyhlásil, že Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom na zemi, na mori aj vo vzduchu a je vystavené ruským dezinformáciám.
Moskva tieto obavy zľahčovala, konštatuje AFP. „Tieto plánované cvičenia nie sú mierené proti nikomu,“ uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a odmietol tvrdenia poľských predstaviteľov, že tieto cvičenia sú agresívnou demonštráciou sily.
Na zámery Moskvy upozornil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Zmysel takýchto krokov zo strany Ruska rozhodne nie je obranný a je namierený nielen proti Ukrajine,“ povedal.
Cvičenia Zapad, ktoré sa zvyčajne konajú každé štyri roky, sa v roku 2025 uskutočnia po prvý raz od začiatku vojny na Ukrajine a potrvajú do 16. septembra.
Moskva podľa AFP vyslala na podobné cvičenia v roku 2021 približne 200.000 vojakov, a to len niekoľko mesiacov predtým, než vo februári 2022 začala inváziu na Ukrajinu. Očakáva sa, že tohtoročné cvičenia budú menšie, keďže státisíce ruských vojakov sú nasadené na Ukrajine. Bielorusko v januári uviedlo, že do cvičení sa zapojí 13.000 vojakov, no v máji oznámilo, že tento počet sa zníži približne na polovicu.
Poľský premiér tvrdí, že cvičenia sú navrhnuté tak, aby simulovali obsadenie Suvalského koridoru, ktorý je podľa AFP považovaný za slabé miesto NATO a mohol by byť potenciálne prvým cieľom ruského útoku. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko však tieto obavy označil za „čistý nezmysel“.
Bieloruský minister obrany Viktar Chrenin v auguste oznámil, že Bielorusko bude počas spoločných manévrov precvičovať nasadenie ruských balistických rakiet Orešnik aj jadrových zbraní.
Britský princ Harry neohlásene pricestoval do Kyjeva
Britský princ Harry v piatok pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny.
Tusk odmietol, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska mohlo dôjsť omylom
Narušenie vzdušného priestoru Poľska nebol omyl, uviedol v piatok poľský premiér Donald Tusk.
Rusko zneškodnilo 221 ukrajinských dronov, tvrdí ministerstvo obrany
Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že jeho sily v noci zneškodnili 221 ukrajinských dronov.
Nemecko chce v nových sankciách proti Rusku prísnejší vízový režim
Nemecko chce do nového balíka protiruských sankcií EÚ presadiť prísnejšie pravidlá pre vydávanie víz ruským občanom. Vyplýva to zo stanoviska spolkovej vlády.