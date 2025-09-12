  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.9.2025Meniny má Mária, Marlena
19°Bratislava

Rusko zneškodnilo 221 ukrajinských dronov, tvrdí ministerstvo obrany

  • DNES - 9:22
  • Moskva
Rusko zneškodnilo 221 ukrajinských dronov, tvrdí ministerstvo obrany

Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že jeho sily v noci zneškodnili 221 ukrajinských dronov.

Podľa agentúry AFP ide o jeden z najvyšších počtov zostrelených ukrajinských dronov nad územím Ruska počas viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny, informuje TASR.

Rezort obrany tvrdí, že viac než polovica dronov prenikla do Brianskej a Smolenskej oblasti. Nad Leningradskou oblasťou zostrelili ruské sily 28 dronov.

Gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko na platforme Telegram informoval, že po prieniku ukrajinských dronov vypukol na jednom z plavidiel v prístave Primorsk požiar, ktorý sa však podarilo uhasiť. Požiar vypukol aj na čerpacej stanici v Primorsku, hasiči ho medzičasom uhasili. Pri požiari sa podľa gubernátora nik nezranil.

AFP pripomína, že k tomuto útoku dronmi došlo po tom, čo bol počas ruského útoku na Ukrajinu v noci na stredu narušený vzdušný priestor Poľska. Radary zachytili najmenej 19 dronov, pričom tie, ktoré predstavovali priamu hrozbu, zostrelili poľské a spojenecké lietadlá.

Poľské ministerstvo vnútra oznámilo, že doteraz sa našli zvyšky 16 dronov. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po tomto incidente vyhlásila, že Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor. Aj ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že išlo o zámernú eskaláciu zo strany Moskvy. Ruskí predstavitelia tvrdia, že neexistujú dôkazy o tom, že išlo o ruské drony.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko a Bielorusko začali spoločné vojenské cvičenia Zapad

Rusko a Bielorusko začali spoločné vojenské cvičenia Zapad

DNES - 9:54Zahraničné

Rusko a Bielorusko v piatok odštartovali spoločné vojenské cvičenia Zapad. Poľsko z dôvodu týchto cvičení od polnoci uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom.

Nemecko chce v nových sankciách proti Rusku prísnejší vízový režim

Nemecko chce v nových sankciách proti Rusku prísnejší vízový režim

DNES - 8:12Zahraničné

Nemecko chce do nového balíka protiruských sankcií EÚ presadiť prísnejšie pravidlá pre vydávanie víz ruským občanom. Vyplýva to zo stanoviska spolkovej vlády.

USA zažalovali Uber, vraj diskriminuje cestujúcich so zdravotným postihnutím

USA zažalovali Uber, vraj diskriminuje cestujúcich so zdravotným postihnutím

DNES - 6:26Zahraničné

Americká vláda vo štvrtok podala žalobu na spoločnosť Uber Technologies a obvinila ju z diskriminácie cestujúcich so zdravotným znevýhodnením.

Úrady ďalej pátrajú po strelcovi na Kirka, zverejnili video z úteku podozrivého

Úrady ďalej pátrajú po strelcovi na Kirka, zverejnili video z úteku podozrivého

DNES - 6:21Zahraničné

Americké úrady ďalej pátrajú po strelcovi, ktorý zabil pravicovo-konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka.

Vosveteit.sk
Chaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupochChaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupoch
Webbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavyWebbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavy
Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromieEurópska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASARover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikáciiVýskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okomAsteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčíHackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľnéV Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP