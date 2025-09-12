Nemecko chce v nových sankciách proti Rusku prísnejší vízový režim
Nemecko chce do nového balíka protiruských sankcií EÚ presadiť prísnejšie pravidlá pre vydávanie víz ruským občanom. Vyplýva to zo stanoviska spolkovej vlády, ktoré získala agentúra DPA.
Nemecká vláda vyzýva na úplnú implementáciu usmernení Európskej komisie z roku 2022, ktoré mali za cieľ obmedziť vydávanie víz ruským občanom na turistické alebo nákupné cesty do krajín EÚ.
Údaje z EÚ ukazujú, že konzuláty v Rusku vydali v roku 2024 približne 542.000 krátkodobých víz, ktoré umožňujú vstup do schengenského priestoru. Ide o pokles oproti úrovni z roku 2019 pred pandémiou COVID-19, zároveň je to však približne o 20-percentný nárast v porovnaní s rokom 2023.
Schengenský priestor, ktorý zahŕňa 29 krajín (25 z 27 členských štátov EÚ a štyri nečlenské), umožňuje cestovanie bez pasu. Na voľný pohyb po celom území Únie tak treba len jedno schengenské vízum.
Juhoeurópskej štáty si za vydávanie veľkého počtu víz ruským občanom podľa DPA vyslúžili kritiku, predovšetkým zo strany krajín na východe EÚ. Najviac víz v minulom roku udelilo Rusom Taliansko (152.000), nasledované Francúzskom (124.000), Španielskom (111.000) a Gréckom (60.000). Nemecko vydalo 17.000 krátkodobých víz.
Nemecké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že kritériá pre udeľovanie víz sprísnilo už na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Tento prístup sa zameriava na občanov Ruska, ktorí podporujú Kremeľ alebo šíria vojnovú propagandu.
V usmerneniach EÚ z roku 2022 sa okrem iného píše, že „veľmi prísny“ režim je oprávnený v prípade turistických víz, pretože pri nich je účel cesty ťažšie overiť v porovnaní s obchodnými či rodinnými návštevami.
