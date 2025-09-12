  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.9.2025Meniny má Mária, Marlena
16°Bratislava

USA zažalovali Uber, vraj diskriminuje cestujúcich so zdravotným postihnutím

  • DNES - 6:26
  • Washington
USA zažalovali Uber, vraj diskriminuje cestujúcich so zdravotným postihnutím

Americká vláda vo štvrtok podala žalobu na spoločnosť Uber Technologies a obvinila ju z diskriminácie cestujúcich so zdravotným znevýhodnením.

Spoločnosť podľa vlády spôsobila týmto ľuďom „značnú ekonomickú, emocionálnu a fyzickú ujmu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

V žalobe podanej na federálnom súde v meste San Francisco americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že vodiči Uberu pravidelne odmietajú prepravovať osoby so zdravotným postihnutím, vrátane pasažierov, ktorí cestujú s asistenčnými zvieratami alebo skladacími invalidnými vozíkmi.

Uber a jeho vodiči tiež údajne ukladajú nedovolené príplatky za čistenie v súvislosti s asistenčnými zvieratami a poplatky za zrušenie rezervácie cestujúcim, ktorým bola odmietnutá jazda.

Niektorí vodiči podľa ministerstva zase urážajú a ponižujú zdravotne postihnutých cestujúcich alebo odmietajú vyhovieť primeraným požiadavkám, ako napríklad umožniť osobám s obmedzenou pohyblivosťou sedieť na prednom sedadle.

Žaloba žiada o vydanie nariadenia zakazujúceho ďalšie porušovanie zákona o Američanoch so zdravotným znevýhodnením, zmeny v postupoch Uberu, finančné odškodnenie a civilnú pokutu.

Uber na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval a americké ministerstvo spravodlivosti žiadne ďalšie informácie neposkytlo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Úrady ďalej pátrajú po strelcovi na Kirka, zverejnili video z úteku podozrivého

Úrady ďalej pátrajú po strelcovi na Kirka, zverejnili video z úteku podozrivého

DNES - 6:21Zahraničné

Americké úrady ďalej pátrajú po strelcovi, ktorý zabil pravicovo-konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka.

Poľsko uzavrelo hranicu s Bieloruskom

Poľsko uzavrelo hranicu s Bieloruskom

DNES - 6:17Zahraničné

Poľsko od polnoci uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom.

Bolsonara odsúdili na viac než 27 rokov väzenia za pokus o prevrat

Bolsonara odsúdili na viac než 27 rokov väzenia za pokus o prevrat

DNES - 6:14Zahraničné

Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara vo štvrtok odsúdili na 27 rokov a tri mesiace väzenia.

Trump: K narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom

Trump: K narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom

DNES - 6:07Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom.

Vosveteit.sk
Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromieEurópska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASARover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikáciiVýskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okomAsteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčíHackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľnéV Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotiluKontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP