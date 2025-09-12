Bolsonara odsúdili na viac než 27 rokov väzenia za pokus o prevrat
- DNES - 6:14
- Brazília
Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara vo štvrtok odsúdili na 27 rokov a tri mesiace väzenia.
Štyria z piatich sudcov najvyššieho súdu ho krátko predtým uznali za vinného z pokusu o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Sedemdesiatročnému bývalému armádnemu kapitánovi tak po vynesení rozsudku najvyššieho súdu podľa AFP hrozí, že strávi zvyšok života vo väzení. Bolsonaro tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania, ktoré mu má zabrániť kandidovať v ďalších voľbách.
Z päťčlenného senátu najvyššieho súdu dospeli štyria sudcovia k záveru, že Bolsonaro viedol sprisahanie, ktorého cieľom bolo udržať ho pri moci a zabrániť tak víťazovi volieb Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi nastúpiť do prezidentského úradu začiatkom roka 2023. Zvyšný sudca podľa stanice BBC hlasoval za jeho oslobodenie spod všetkých obvinení. Za vinných boli uznaní aj siedmi spoluobžalovaní, sú medzi nimi bývalí ministri a vojenskí velitelia.
Bolsonaro sa môže proti najnovšiemu verdiktu odvolať a neznamená, že pôjde okamžite do väzenia, vysvetlila agentúra AP. Senát má teraz podľa nej 60 dní na zverejnenie rozsudku a keď tak urobí, majú exprezidentovi právnici päť dní na podanie návrhov na objasnenie. Tí už avizovali, že sa odvolajú na najvyšší súd, ktorý tvorí celkovo 11 sudcov.
Prokurátori obvinili Bolsonara z celkovo piatich trestných činov. Okrem pokusu o štátny prevrat medzi ne patrilo aj členstvo v ozbrojenej zločineckej organizácii, pokus o násilné zrušenie demokratického právneho štátu a podiel na násilnostiach.
Bolsonaro, ktorý bol prezidentom v rokoch 2019 - 2022, má zakázané kandidovať na verejnú funkciu do roku 2030 za to, že bez dôkazov spochybnil brazílsky volebný systém. V súčasnosti je v domácom väzení v Brazílii a na pojednávaní sa nezúčastnil.
S verdiktom o uznaní viny krátko po jeho vynesení vyjadril nesúhlas americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Na sieti X napísal, že ide o „nespravodlivé“ rozhodnutie a „politické prenasledovanie zo strany sankcionovaného porušovateľa ľudských práv“, brazílskeho sudcu Alexandreho de Moraesa. „Spojené štáty budú na tento hon na čarodejnice reagovať primerane,“ uviedol Rubio.
Americký prezident Donald Trump, ktorý v odvete za stíhanie Bolsonara uvalil dovoz tovaru z Brazílie 50-percentné clo, zase novinárom povedal, že ho verdikt „veľmi prekvapil“. „Je to veľmi podobné tomu, čo sa pokúsili urobiť so mnou, ale vôbec im to nevyšlo,“ povedal Trump, pričom svojho brazílskeho spojenca označil za „dobrého chlapa“.
Brazílske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že sa nenechá zastrašiť „hrozbami“ zo strany Rubia, ktorý vo svojom vyhlásení „útočí“ na brazílsky štát a ignoruje fakty a presvedčivé dôkazy.
