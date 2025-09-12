  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.9.2025Meniny má Mária, Marlena
16°Bratislava

Trump: K narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom

  • DNES - 6:07
  • Washington
Trump: K narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom.

Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski to v reakcii zverejnenej krátko nato odmietol. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

K prieniku dronov do Poľska došlo v noci na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. Ministerstvo vnútra oznámilo, že doteraz sa našli zvyšky 16 dronov.

Mohol to byť omyl,“ povedal podľa AFP Trump, ktorý predtým hovoril o incidente s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Ten vyhlásil, že Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom, a upozornil na podľa neho na falošné tvrdenia šírené Moskvou, že drony, ktoré vnikli na územie Poľska, pochádzali z Ukrajiny.

Bez ohľadu na to, nie som spokojný s ničím, čo súvisí s celou tou situáciou (okolo vojny na Ukrajine, pozn. TASR), ale dúfam, že to skončí,“ dodal Trump.

Nie, nebolo to omylom,“ napísal Sikorski v krátkom príspevku na sieti X, ktorým reagoval na správu poľskej televízie TVN24 o Trumpovom najnovšom výroku. Poľský minister zahraničných vecí vo štvrtok odcestoval do Kyjeva s cieľom získať skúsenosti s obranou proti dronom, oznámila predtým Varšava.

Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v stredu vyhlásila, že Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor. Takisto predstavitelia Ukrajiny tvrdia, že išlo o zámernú eskaláciu zo strany Moskvy. Nawrocki zase prienik dronov označil za provokáciu a vo štvrtok upozornil, že išlo o „pokus otestovať pripravenosť NATO reagovať“. Incident odsúdili viacerí európski lídri.

Ruská armáda uviedla, že pri útokoch na Ukrajinu nemala v úmysle zasiahnuť akékoľvek ciele na území Poľska. Predstavitelia Moskvy tvrdia, že neexistujú dôkazy o tom, že išlo o ruské drony.

Poľsko sa už v stredu rozhodlo podať oficiálnu žiadosť na aktiváciu článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Ten umožňuje členským štátom Aliancie spoločné konzultácie, ak je podľa názoru ktoréhokoľvek z nich ohrozená jeho územná celistvosť, nezávislosť alebo bezpečnosť. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvý takýto incident na území členského štátu NATO.

V piatok večer bude o udalosti mimoriadne rokovať Bezpečnostná rada OSN.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA zažalovali Uber, vraj diskriminuje cestujúcich so zdravotným postihnutím

USA zažalovali Uber, vraj diskriminuje cestujúcich so zdravotným postihnutím

DNES - 6:26Zahraničné

Americká vláda vo štvrtok podala žalobu na spoločnosť Uber Technologies a obvinila ju z diskriminácie cestujúcich so zdravotným znevýhodnením.

Úrady ďalej pátrajú po strelcovi na Kirka, zverejnili video z úteku podozrivého

Úrady ďalej pátrajú po strelcovi na Kirka, zverejnili video z úteku podozrivého

DNES - 6:21Zahraničné

Americké úrady ďalej pátrajú po strelcovi, ktorý zabil pravicovo-konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka.

Poľsko uzavrelo hranicu s Bieloruskom

Poľsko uzavrelo hranicu s Bieloruskom

DNES - 6:17Zahraničné

Poľsko od polnoci uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom.

Bolsonara odsúdili na viac než 27 rokov väzenia za pokus o prevrat

Bolsonara odsúdili na viac než 27 rokov väzenia za pokus o prevrat

DNES - 6:14Zahraničné

Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara vo štvrtok odsúdili na 27 rokov a tri mesiace väzenia.

Vosveteit.sk
Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromieEurópska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASARover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikáciiVýskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okomAsteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčíHackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľnéV Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotiluKontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP