Tusk: Útok na Poľsko vyvolá adekvátnu reakciu, vieme že drony boli ruské
- DNES - 21:45
- Varšava
Poľsko bude nekompromisne reagovať na každý útok a agresor sa musí pripraviť na dôsledky. Uviedol to vo štvrtok večer po zasadnutí Rady národnej bezpečnosti poľský premiér Donald Tusk.
Odsúdil tiež tých, ktorí posluhujú ruskej propagande šírením tvrdenia, že za narušením poľského vzdušného priestoru stojí Ukrajina.
„Každý, kto sa rozhodne akýmkoľvek spôsobom zaútočiť na poľské územie alebo vzdušný priestor, musí rátať s adekvátnou reakciou,“ vyhlásil premiér v reakcii na zostrelenie ruských dronov v poľskom vzdušnom priestore. Podľa neho šlo o jednoznačný akt agresie zo strany Ruska a cieľom nebolo len Poľsko, ale celá Európa.
Poľsko podľa neho dostalo konkrétne záruky podpory od viacerých štátov, vrátane Francúzska, Veľkej Británie, Holandska a Švédska. Ohlásené boli dodávky systémov protivzdušnej obrany Patriot a ďalšej techniky. Zároveň potvrdil úzku spoluprácu s Ukrajinou pri budovaní účinnej ochrany proti dronom.
Premiér zároveň varoval pred nebezpečenstvom dezinformácií a propagandy, ktoré podľa neho šíria nielen ruské zdroje, ale aj niektoré osoby v Poľsku. „Stále presnejšie identifikujeme tých, ktorí z politických dôvodov, z hlúposti alebo preto, že sú zradcami, posluhujú ruskej propagande,“ povedal Tusk. Odsúdil tiež snahy pripisovať narušenie Poľského územia dronmi Ukrajine a zdôraznil, že zodpovednosť nesie výlučne Moskva.
Podľa predsedu vlády preukázala krajina odolnosť a jednotu politických síl i armády, čo ocenili aj zahraniční partneri. Tusk vyjadril presvedčenie, že vďaka medzinárodnej solidarite a pripravenosti poľských ozbrojených síl sa môžu občania cítiť bezpečne v rámci možností aj v čase napätia na východnej hranici.
