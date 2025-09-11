  • Články
Brazília: Bolsonara uznali za vinného z pokusu o štátny prevrat

  • DNES - 21:14
  • Brazília
Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara vo štvrtok uznal najvyšší súd za vinného z pokusu o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022.

Z päťčlenného senátu väčšina troch sudcov hlasovala v prospech žaloby, jeden sudca bol proti a jeden nehlasoval. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, DPA, AFP a Reuters a denníka The Guardian.

Sudkyňa Cármen Lúciaová bola treťou členkou senátu, ktorá hlasovala za uznanie 70-ročného exprezidenta za vinného. Svojim rozhodnutím nasledovala sudcov Alexandreho de Moraesa a Flávia Dina, ktorí tak spravili už v utorok. Jeden sudca hlasoval proti obžalobe a jeden dosiaľ nehlasoval. Svoje hlasovanie musia v piatok sudcovia potvrdiť na záverečnom pojednávaní a až po verdikte posledného sudcu to bude konečné rozhodnutie.

Bývalému armádnemu kapitánovi Bolsonarovi hrozí trest až 43 rokov vo väzení, ak ho uznajú vinným vo všetkých piatich bodoch obžaloby. Exprezident je v domácom väzení a na pojednávaní sa nezúčastnil. Jeho právnici dopredu avizovali, že sa voči rozhodnutiu plánujú odvolať.

Podľa agentúry Reuters proces pravdepodobne pozorne sleduje aj americký prezident Donald Trump, ktorý prípad proti svojmu spojencovi označil za „hon na čarodejnice“.

Bolsonaro tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania, ktoré mu má zabrániť kandidovať v ďalších voľbách. Sudca Moraes ešte na začiatku augusta rozhodol o jeho umiestnení do domáceho väzenia pre porušenie súdnych obmedzení.

Zdroj: Info.sk, TASR
