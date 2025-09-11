Macron: Francúzsko nasadí tri stíhačky na ochranu poľského vzdušného priestoru
- DNES - 20:39
- Paríž
Francúzsko nasadí tri stíhačky na ochranu poľského vzdušného priestoru, oznámil vo štvrtok prezident Emmanuel Macron. Reagoval na stredajší incident, keď počas ruského útoku na Ukrajinu prenikli drony aj do Poľska.
„V nadväznosti na preniknutie ruských dronov do Poľska som sa rozhodol nasadiť tri stíhačky Rafale na pomoc pri ochrane poľského vzdušného priestoru a východného krídla NATO spolu s našimi spojencami,“ napísal francúzsky prezident v príspevku na sociálnej sieti X.
Macron o tomto zámere informoval už v stredu poľského premiéra Donalda Tuska. „O tejto záležitosti som diskutoval aj s generálnym tajomníkom NATO (Markom Ruttem) a britským premiérom (Keirom Starmerom), ktorý je rovnako zapojený do obrany východného krídla,“ ozrejmil šéf Elyzejského paláca. Zdôraznil, že bezpečnosť európskeho kontinentu je pre neho prioritou.
K viacnásobnému narušeniu poľského vzdušného priestoru došlo v noci z utorka na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. Ministerstvo vnútra oznámilo, že doteraz sa našli zvyšky vyše 15 dronov.
V piatok o 15.00 h newyorského času (21.00 h SELČ) preto mimoriadne zasadne aj Bezpečnostná rada OSN. Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského je cieľom upriamiť pozornosť sveta na bezprecedentný útok ruských dronov na členský štát nielen OSN, ale aj Európskej únie a NATO. Podporu Varšave prisľúbili aj Nemecko, Švédsko či Česká republika.
