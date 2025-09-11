Kremeľ vyzval Poľsko na znovuotvorenie hranice s Bieloruskom
Rusko vo štvrtok vyzvalo Poľsko, aby opätovne otvorilo svoju hranicu s Bieloruskom, blízkym spojencom Moskvy.
Varšava hranicu uzavrie v noci zo štvrtka na piatok v reakcii na začiatok rusko-bieloruských vojenských cvičení Zapad. Kremeľ to označil za „deštruktívne“ a varoval pred dôsledkami, informuje agentúra AFP.
„Vyzývame Varšavu, aby zvážila dôsledky takýchto deštruktívnych krokov a čo najskôr prehodnotila svoje rozhodnutie,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.
Uzavretie hraníc malo podľa hovorkyne „ospravedlniť politiku ďalšieho eskalovania napätia v centre Európy“. Zacharovová dodala, že Varšava „otvorene“ ignorovala gestá „dobrej vôle“ Moskvy a Minsku presunúť cvičenie ďalej od poľských hraníc a znížiť počet zúčastnených vojakov.
Rozhodnutie Varšavy oznámil poľský premiér Donald Tusk ešte v utorok. Uzavreté budú aj železničné priechody. Tusk vtedy zdôraznil, že manévre sa začnú v piatok na území Bieloruska pri poľskej hranici a majú agresívny charakter.
Bielorusko v januári uviedlo, že na cvičeniach sa zúčastní 13.000 vojakov. V máji oznámilo, že ich počet sa zníži približne o polovicu, vysvetľuje AFP. Cvičenie potrvá do 16. septembra.
