Tragédia na ceste: Obeťou je mladý 24-ročný vodič
Zrážka dvoch vozidiel, ku ktorej došlo vo štvrtok večer medzi obcami Kľušov a Kobyly v okrese Bardejov si vyžiadala jednu obeť.
Cesta v tomto úseku je neprejazdná v oboch smeroch. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, 34-ročného muža podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Žiaľ, 24-ročný vodič druhého auta ťažkým zraneniam na mieste podľahol,“ informuje polícia s tým, že na mieste momentálne zasahujú všetky záchranné zložky.
Polícia vec dokumentuje a na mieste sú odstraňované následky nehody. „Obchádzka v smere z Bardejova vedie cez obce Hertník, Raslavice alebo Bartošovce a v smere od Prešova cez obce Jánovce, Bartošovce a Hertník,“ približuje polícia.
Presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej udalosti sú podľa polície predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Opozícia odmieta obvinenia Suska a Šutaja Eštoka týkajúce sa krádeží v obchodoch
Opozícia odmieta obvinenia ministra spravodlivosti Borisa Suska a šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka, že za nárast agresivity a krádeží v obchodoch môže práve opozícia.
Vzdušný priestor SR nie je podľa Gašpara dostatočne chránený, viní z toho Naďa
Vzdušný priestor Slovenska nie je dostatočne chránený a voči podobnému incidentu, ako sa stal v Poľsku, nie je chránený skoro vôbec.
Robert Kaliňák hovoril o incidente v Poľsku s tamojším ministrom obrany
Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) hovoril o narušení poľského vzdušného priestoru dronmi s poľským šéfom rezortu obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom.
Matúš Šutaj Eštok: Nárast kriminality v maloobchodoch súvisí s nárastom agresivity
Nárast kriminality a agresivity v maloobchodoch nesúvisí s novelou trestných kódexov, ale s nárastom agresivity v spoločnosti.