Tragédia na ceste: Obeťou je mladý 24-ročný vodič

  • DNES - 20:09
  • Bardejov
Zrážka dvoch vozidiel, ku ktorej došlo vo štvrtok večer medzi obcami Kľušov a Kobyly v okrese Bardejov si vyžiadala jednu obeť.

Cesta v tomto úseku je neprejazdná v oboch smeroch. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, 34-ročného muža podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Žiaľ, 24-ročný vodič druhého auta ťažkým zraneniam na mieste podľahol,“ informuje polícia s tým, že na mieste momentálne zasahujú všetky záchranné zložky.

Polícia vec dokumentuje a na mieste sú odstraňované následky nehody. „Obchádzka v smere z Bardejova vedie cez obce Hertník, Raslavice alebo Bartošovce a v smere od Prešova cez obce Jánovce, Bartošovce a Hertník,“ približuje polícia.

Presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej udalosti sú podľa polície predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
