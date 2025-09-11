Izrael: Premiér Netanjahu vyhlásil, že Palestínsky štát nebude
- DNES - 19:52
- Jeruzalem
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že Palestínsky štát nevznikne. Urobil to počas slávnostného podpisu dohody o veľkom osadníckom projekte na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
„Splníme svoj sľub, že Palestínsky štát nebude. Toto miesto patrí nám,“ povedal Netanjahu v osade Ma’ale Adumim východne od Jeruzalema. Zdôraznil, že Izrael „ochráni svoje dedičstvo, pôdu a bezpečnosť“ a plánuje zdvojnásobiť počet obyvateľov v oblasti.
Izrael 20. augusta definitívne schválil kľúčový projekt výstavby židovskej osady s 3400 domami na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Výstavba je naplánovaná v takzvanej oblasti E1 medzi Jeruzalemom a veľkou židovskou osadou Ma’ale Adumim, ktorá má mestský štatút a žije v nej takmer 40.000 obyvateľov.
Plány na výstavbu v tejto lokalite dlhodobo vyvolávajú ostrú kritiku medzinárodného spoločenstva, keďže by fyzicky preťali severnú a južnú časť Západného brehu a znemožnili vytvorenie súvislého územia Palestínskeho štátu. Spojené štáty aj Európska únia opakovane varovali, že výstavba v E1 je nezlučiteľná s riešením v podobe koexistencie dvoch štátov.
Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu Jordánu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád. V nich žije viac než 500.000 židovských osadníkov. Palestínčania považujú Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.
Viacero krajín vrátanie Británie a Francúzska oznámilo, že majú v úmysle uznať palestínsku štátnosť počas septembrového zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.
