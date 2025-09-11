  • Články
Štvrtok, 11.9.2025
Šmyhaľ: Zbrojovka Rheinmetall bude vyrábať muníciu v novej továrni na Ukrajine

  • DNES - 19:49
  • Kyjev
Nemecký výrobca zbraní Rheinmetall plánuje vyrábať delostreleckú muníciu pre ukrajinské ozbrojené sily priamo na Ukrajine. Informoval o tom vo štvrtok minister obrany Denys Šmyhaľ, píše agentúra Reuters.

Dňa 9. septembra bol v bezpečnom regióne Ukrajiny vyčlenený pozemok, kde bude postavený nový závod na výrobu munície Rheinmetall pre potreby obranných síl,“ napísal Šmyhaľ na sociálnej sieti X po stretnutí s riaditeľom zbrojárskej spoločnosti Arminom Pappergerom na veľtrhu DSEI v Londýne.

Diskutovali sme aj o ďalších dôležitých projektoch, o rozvoji opravárenských a výrobných kapacít pre obrnené vozidlá,“ napísal ukrajinský minister. Dodal, že sa s riaditeľom Rheinmetallu zhováral aj o rozvoji protivzdušnej obrany s cieľom efektívnejšie čeliť nepriateľským dronom.

Agentúra Reuters pripomína, že Ukrajina u svojich partnerov hľadá pomoc pri rozširovaní vlastného zbrojárskeho priemyslu, ktorý by jej pomáhal brániť sa v už tri a pol ročnej vojne s Ruskom.

Zdroj: Info.sk, TASR
