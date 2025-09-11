  • Články
Szijjártó z Bratislavy: Nedovolíme, aby nám Brusel znemožnil dodávky energie

  • DNES - 19:13
  • Budapešť/Bratislava
Szijjártó z Bratislavy: Nedovolíme, aby nám Brusel znemožnil dodávky energie

Maďarsko a Slovensko potvrdili záväzok, že nedovolia, aby im Európska únia bránila v dodávkach energie z Ruska.

Na Facebooku to uviedol vo štvrtok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po bratislavskom stretnutí so slovenským rezortným partnerom Jurajom Blanárom. Ich rokovanie predchádzalo 12. stretnutiu ministrov zahraničných vecí štátov strednej Európy v rámci formátu Central 5 (C5), informuje spravodajca TASR v Budapešti.

S našimi slovenskými kolegami z ministerstva sme opäť potvrdili náš záväzok, že nedovolíme, aby Brusel znemožnil našim krajinám dodávky energie. Nedovolíme, aby ignorovali geografickú, fyzickú a infraštruktúrnu realitu. Brusel chce vedome prijať rozhodnutie, ktoré postaví slovenský a maďarský ľud do ťažkej situácie,“ uviedol Szijjártó.

Podľa jeho slov bez plynu a ropy z Ruska je bezpečné zásobovanie Maďarska a SR fyzicky nemožné. „Spoločne urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme našim občanom poskytli energiu, ktorú potrebujú,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie.

Popri SR sú členmi formátu C5 Česká republika, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko. Ministri zahraničných vecí týchto krajín budú rokovať vo štvrtok večer v Tomášove.

Zdroj: Info.sk, TASR
