Štvrtok, 11.9.2025
Nawrocki: Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom

  • DNES - 17:50
  • Varšava
Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom na zemi, na mori aj vo vzduchu a čelí ruským dezinformáciám.

Vyhlásil to poľský prezident Karol Nawrocki na verejnej časti zasadnutia Rady národnej bezpečnosti, ktoré sa začalo vo štvrtok popoludní. Prezident radu zvolal po stredajšom incidente, pri ktorom Poľsko zostrelilo ruské drony nad svojim územím. Na zasadnutí v prezidentskom paláci sa zúčastňujú najvyšší ústavní činitelia aj lídri hlavných politických síl a zástupcovia ozbrojených síl. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Ak mal niekto pochybnosti, že Poľsko už štyri roky čelí hybridnej vojne, udalosti z 10. septembra ich museli rozptýliť,“ uviedol Nawrocki. Dodal, že okrem vojenských aspektov sa boj odohráva aj v oblasti dezinformácií a v informačnom priestore. Upozornil na falošné tvrdenia šírené Ruskom, že drony, ktoré narušili poľský vzdušný priestor, pochádzali z Ukrajiny. „Zo všetkých informácií, ktoré mám, je to jednoducho lož,“ varoval prezident.

Nawrocki poďakoval poľským ozbrojeným silám i spojencom za pripravenosť a zdôraznil, že prvoradou povinnosťou štátu je zabezpečiť ochranu civilného obyvateľstva. Vyzdvihol jednotu politických strán pri riešení krízy a podporu vlády pri aktivácii článku štyri Severoatlantickej zmluvy. Vyjadril tiež nádej, že Rada národnej bezpečnosti bude intelektuálne stimulujúca a jej účastníci odložia bokom politické spory.

Podľa prezidenta je potrebné zvýšiť investície do protivzdušnej obrany a vybudovať aj efektívnejší systém civilnej ochrany. Mal by zahŕňať budovania úkrytov, zlepšenia varovných systémov a prípravy samospráv a občanov na krízové situácie. Ako inšpiráciu uviedol Fínsko, ktoré má dlhodobo rozvinutý systém civilnej obrany.

Zdroj: Info.sk, TASR
