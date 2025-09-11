Opozícia odmieta obvinenia Suska a Šutaja Eštoka týkajúce sa krádeží v obchodoch
Opozícia odmieta obvinenia ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), že za nárast agresivity a krádeží v obchodoch môže práve opozícia.
Odkazuje im, že vyššia kriminalita je dôsledkom novely trestných kódexov z dielne rezortu spravodlivosti. Progresívne Slovensko (PS) avizuje zvolanie ďalšieho mimoriadneho Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR, na ktorý chce pozvať aj oboch ministrov.
Je to úplné popretie reality a snaha vyviniť sa z krízy, ktorú sami spôsobili presadením novely trestných kódexov a rozvratom polície, vyhlásila podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Števulová.
Opozičné hnutie požaduje znížiť hranicu minimálnej škody, ako aj sfunkčniť priestupkové konania. Podotýka, že samotní obchodníci hovoria o zásadnom vplyve novely na počet i veľkosť krádeží. Problémom sú však podľa neho aj nefunkčné priestupkové konania, pričom kompetentné úrady nemajú kapacitu a chýba im odbornosť. Ministrom odkazuje, že ak nevedia riešiť problémy, mali by odstúpiť.
Po priznaní chyby zo strany ministrov i po zvýšení trestov volá aj Hnutie Slovensko. Tvrdenia šéfov oboch rezortov odmieta, označuje ich za absurdné.
Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) upozornil, že samotná polícia priznáva problém. Odvoláva sa na dokument, ktorý poverená policajná prezidentka Jana Maškarová rozposlala krajským riaditeľom. „Sama v ňom píše, že polícia nestíha riešiť priestupky a drobné krádeže, a vyzýva policajtov, aby sa sústredili na obchody a priestupky v nich. Občania denne vidia, že ich bezpečnosť klesá a krádeže pribúdajú,“ poznamenal Mikulec.
Obvinenia kritizuje aj poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ), podľa ktorej vládna koalícia prijatím trestnej novely urobila zo Slovenska „eldorádo zločinu“, hovorí o drzosti a arogancii.
„Je absolútne zjavné, že dramatický nárast obťažujúcej kriminality nastal ihneď po tom, čo súčasná vláda presadila novelu trestného zákona. Dnes za túto politiku trpia čestní ľudia a obchodníci, ktorých vagabundi za bieleho dňa prepadávajú a organizujú v predajniach lúpežné nájazdy,“ poznamenala Remišová poukazujúc na to, že na škodlivosť trestnej novely upozorňuje aj Európska komisia.
Minister Šutaj Eštok vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedol, že nárast kriminality a agresivity v maloobchodoch nesúvisí s novelou trestných kódexov, ale s nárastom agresivity v spoločnosti. Tento trend je prítomný aj vo viacerých európskych krajinách. Najväčšia výzva je to podľa neho pre štát, aby zabezpečil legislatívne zmeny, ale aj represívne zložky, ktoré musia postihovať týchto páchateľov. Minister Susko v tejto súvislosti informoval o zámere novelizovať priestupkový zákon, ktorý má obsahovať inštitút drobných obecných služieb.
