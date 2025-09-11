Vzdušný priestor SR nie je podľa Gašpara dostatočne chránený, viní z toho Naďa
Vzdušný priestor Slovenska nie je dostatočne chránený a voči podobnému incidentu, ako sa stal v Poľsku, nie je chránený skoro vôbec.
Vyhlásil to podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Túto otázku bude potrebné riešiť s ostatnými členskými štátmi NATO. Gašpar tvrdí, že za tento stav na Slovensku môže exminister obrany Jaroslav Naď. Generálna prokuratúra (GP) SR by sa preto podľa neho mala zaoberať aj tým, či Naď svojím konaním nespôsobil ohrozenie bezpečnosti Slovenska. Gašpar zároveň odsúdil narušenie poľského vzdušného priestoru dronmi.
„Ako Slovensko nie sme pripravení na zvládnutie podobných incidentov. Určite budeme musieť konzultovať s ďalšími členskými krajinami túto otázku a začať sa zaoberať tým, ako lepšie chrániť východné krídlo členských štátov Severoatlantickej aliancie,“ vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii Gašpar. Pri incidente v Poľsku šlo podľa Gašpara pravdepodobne o drony ruského pôvodu, pričom mnohé z nich neniesli ničivý potenciál. „V zásade demonštrovali to, kde všade dokážu v krajine NATO pristáť,“ dodal Gašpar.
Napriek tomu, že investujeme veľa peňazí do zbraní, ktoré idú na Ukrajinu, sami podľa neho podceňujeme vlastnú bezpečnosť. „Odsudzujem akékoľvek porušenie medzinárodného práva a v tomto prípade, ak sa tak dialo zo strany Ruskej federácie voči členskej krajine severoatlantického paktu, voči Poľsku. Toto sa jednoducho diať nemôže,“ vyhlásil.
Do tejto situácie nás podľa Gašpara doviedol Naď, ktorý počas svojho ministrovania rozhodol o darovaní techniky Ukrajine. Podpredseda NR SR sa odvoláva na správu Najvyššieho kontrolného úradu SR, podľa ktorej mal Naď porušiť zákon v súvislosti s nakladaním majetku štátu. Gašpar očakáva skoré vyšetrenie tejto kauzy. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie prokurátorom Európskej prokuratúry. Gašpar ho vyzýva, aby informoval, kam smeruje vyšetrovanie. Prípad vyšetrujú aj na Úrade boja proti organizovanej kriminalite. V minulom volebnom období darovala SR Ukrajine vojenskú techniku, jej súčasťou bol aj systém protivzdušnej obrany S-300.
Podpredseda parlamentu za Smer-SD zároveň odsúdil incident, pri ktorom zastrelili v USA vplyvného konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Je podľa neho výsledkom šírenia nenávisti a neznášanlivosti.
V noci z utorka na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru.
