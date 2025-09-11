  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.9.2025Meniny má Bystrík
25°Bratislava

Trump posmrtne udelí zavraždenému Kirkovi najvyššie civilné vyznamenanie

  • DNES - 17:33
  • Washington
Trump posmrtne udelí zavraždenému Kirkovi najvyššie civilné vyznamenanie

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že zavraždenému pravicovo-konzervatívnemu aktivistovi Charliemu Kirkovi posmrtne udelí najvyššie civilné vyznamenanie USA.

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) krátko predtým potvrdil, že útočníka zatiaľ neidentifikovali, no na mieste činu našli pušku, ktorou Kirka pravdepodobne zastrelil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a AFP.

S potešením oznamujem, že čoskoro posmrtne udelím Charliemu Kirkovi Prezidentskú medailu slobody,“ vyhlásil Trump počas slávnosti v Pentagóne pri príležitosti výročia útokov z 11. septembra 2001.

Kirk bol zabitý jediným výstrelom z diaľky zo strechy budovy počas jeho prejavu na univerzitnom podujatí v meste Orem v štáte Utah. Predstavitelia Utahu ešte v stredu spresnili, že útočník mal na sebe tmavé oblečenie.

Podľa amerických orgánov sa strelec - vyzerajúci ako „študent vysokej školy“ - zamiešal medzi ostatných študentov na univerzitnom kampuse. „Môžem vám povedať, že išlo o cielený útok,“ uviedol Robert Bohls, najvyšší agent FBI v Salt Lake City.

Našli sme zbraň, o ktorej sa domnievame, že bola použitá pri včerajšej streľbe,“ potvrdil Bohls a dodal, že FBI „má fotografie podozrivého“. „Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ho našli, a zatiaľ nevieme, ako ďaleko sa dostal, ale urobíme všetko, čo je v našich silách,“ povedal agent.

Americké úrady ešte v stredu v súvislosti s týmto prípadom zadržali dve osoby, obe však boli prepustené.

Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kuba: Elektrická energia bola obnovená v skoro všetkých provinciách

Kuba: Elektrická energia bola obnovená v skoro všetkých provinciách

DNES - 18:36Zahraničné

Po takmer 24-hodinovom výpadku elektrickej energie na Kube boli vo štvrtok obnovené dodávky elektriny v 11 provinciách z 15, oznámila vo štvrtok Kubánska elektrická únia.

Nawrocki: Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom

Nawrocki: Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom

DNES - 17:50Zahraničné

Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom na zemi, na mori aj vo vzduchu a čelí ruským dezinformáciám.

Lipavský: Nie je novinkou, že si SR kladie pri protiruských sankciách podmienky

Lipavský: Nie je novinkou, že si SR kladie pri protiruských sankciách podmienky

DNES - 17:11Zahraničné

Bezpečnosť by podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského nemala byť podmieňovaná ďalšími otázkami.

Stubb: Slovensko a Maďarsko financujú ruskú „vojenskú mašinériu“

Stubb: Slovensko a Maďarsko financujú ruskú „vojenskú mašinériu“

DNES - 15:51Zahraničné

Fínsky prezident Alexander Stubb vo štvrtok obvinil Maďarsko a Slovensko z financovania „vojenskej mašinérie“ Kremľa nákupom ruskej ropy a plynu.

Vosveteit.sk
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASARover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikáciiVýskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okomAsteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčíHackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľnéV Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotiluKontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP