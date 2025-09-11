  • Články
Lipavský: Nie je novinkou, že si SR kladie pri protiruských sankciách podmienky

  • DNES - 17:11
  • Praha
Lipavský: Nie je novinkou, že si SR kladie pri protiruských sankciách podmienky

Bezpečnosť by podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského nemala byť podmieňovaná ďalšími otázkami.

Reagoval na slová slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý avizoval, že SR nepodporí ďalší balík sankcií proti Rusku, kým Európska komisia nepredloží návrhy, ako zosúladiť klimatické ciele s potrebami automobilového a ťažkého priemyslu. Lipavský to uviedol vo štvrtok pred odletom na Slovensko, kde sa večer uskutoční stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín Central 5 (C5) - SR, ČR, Maďarska, Rakúska a Slovinska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Uvidíme, s čím slovenská strana príde, nechcem predbiehať. Bezpečnosť je niečo, čo by sme nemali nutne podmieňovať ďalšími otázkami. Nie je novinkou, že by si Slovensko nekládlo nejaké podmienky. Zažili sme to už pri 18. sankčnom balíku. Uvidíme, čo bude nakoniec realita,“ povedal Lipavský.

Dodal, že Česko podporuje ďalšie posilňovanie protivzdušnej obrany NATO na východnej hranici a tiež tvrdšie sankcie proti Rusku, aby nemohlo produkovať zbrane či drony. „To je jediný spôsob, ako môžeme Putina donútiť k tomu, aby prestal (konflikt) eskalovať a vojnu na Ukrajine ukončil,“ dodal.

Fico po štvrtkovom stretnutí s predsedom Európskej rady Antóniom Costom vyhlásil, že nebude podporovať prijímanie ďalšieho sankčného balíka proti Rusku, kým EK nepredloží realistické návrhy, ako zosúladiť klimatické ciele s potrebami automobilového a ťažkého priemyslu a tiež pokiaľ nepredloží návrhy týkajúce sa cien elektrickej energie v Európe.

TASR
