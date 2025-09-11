Robert Kaliňák hovoril o incidente v Poľsku s tamojším ministrom obrany
Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) hovoril o narušení poľského vzdušného priestoru dronmi s poľským šéfom rezortu obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom. Potvrdil to novinárom v parlamente. Deklaroval, že SR je pripravená Poľsko podporiť. Upozornil však na to, že nie protivzdušnou obranou, keďže tá je mimo územia Slovenska.
„My sme pripravení, samozrejme, nášho partnera podporiť vo všetkých otázkach, ktoré by potreboval a ktoré by mu chýbali, ale, bohužiaľ, v tom najpodstatnejšom pomôcť nevieme, pretože sme celú našu protivzdušnú obranu bývalou vládou odovzdali mimo územia SR,“ vysvetlil. Opätovne kritizoval súčasnú opozíciu za darovanie techniky.
V noci z utorka (9. 9.) na stredu (10. 9.) tento týždeň došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne.
Matúš Šutaj Eštok: Nárast kriminality v maloobchodoch súvisí s nárastom agresivity
Nárast kriminality a agresivity v maloobchodoch nesúvisí s novelou trestných kódexov, ale s nárastom agresivity v spoločnosti.
Milan Majerský: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca
Zámer vlády znížiť štátnu podporu pre cirkevné školy, ale aj zrušenie dňa pracovného pokoja počas sviatku Troch kráľov 6. januára 2026 ukazuje, že sa premiérovi rúca jeho pomyselná hrádza proti progresivizmu.
NRSR: V parlamente vo štvrtok pre podozrivú zásielku zasahovali hasiči
V budove Národnej rady SR vo štvrtok zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru.
NRSR: Výbor o uznesení k aktu agresie Ruska voči Poľsku nerokoval
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti vo štvrtok nerokoval o návrhu uznesenia k aktu agresie Ruska voči Poľsku ani o návrhoch uznesení z dielne opozície.