  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.9.2025Meniny má Bystrík
26°Bratislava

Stubb: Slovensko a Maďarsko financujú ruskú „vojenskú mašinériu“

  • DNES - 15:51
  • Kyjev
Stubb: Slovensko a Maďarsko financujú ruskú „vojenskú mašinériu“

Fínsky prezident Alexander Stubb vo štvrtok obvinil Maďarsko a Slovensko z financovania „vojenskej mašinérie“ Kremľa nákupom ruskej ropy a plynu. Podľa agentúry AFP ide o jedno z jeho doteraz najostrejších vyjadrení voči členským štátom Európskej únie (EÚ), píše TASR.

Stubb to vyhlásil počas návštevy Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na tlačovej konferencii sa tiež vyjadril k stredajšiemu vniknutiu ruských dronov do poľského vzdušného priestoru, čo podľa neho dokazuje, že Moskva „usiluje o eskaláciu“ s NATO. Európa musí na Rusko vyvíjať ďalší tlak, dodal fínsky prezident.

Pokiaľ ide o uvedenie vecí do poriadku u nás doma, myslím si, že (americký) prezident Donald Trump má pravdu, keď hovorí, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu a plyn,“ vyhlásil Stubb.

Prst ukazuje na dve miesta. Jedným je Maďarsko a druhým Slovensko. A samozrejme, uistíme sa, že prezident Trump vie, kto zásobuje ruskú vojenskú mašinériu nákupom ruskej energie,“ dodal fínsky líder.

AFP pripomína, že slovenský premiér Robert Fico a jeho maďarský partner Viktor Orbán opakovane kritizovali európsku pomoc pre Ukrajinu a usilovali o lepšie vzťahy s Ruskom. To vyvolalo frustráciu Bruselu, ktorý sa snaží Moskvu izolovať v súvislosti s jej inváziou na Ukrajinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Migaš sa vrátil ako veľvyslanec do Bieloruska, kritizoval sankcie EÚ

Migaš sa vrátil ako veľvyslanec do Bieloruska, kritizoval sankcie EÚ

DNES - 14:49Zahraničné

Jednostranné reštriktívne opatrenia uvalené EÚ poškodzujú v prvom rade samotnú Úniu, vyhlásil vo štvrtok mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bielorusku Jozef Migaš.

Tajani: Sú potrebné nové sankcie na Rusko, aby Putin pristúpil k rokovaniam

Tajani: Sú potrebné nové sankcie na Rusko, aby Putin pristúpil k rokovaniam

DNES - 14:34Zahraničné

Taliansky minister zahraničných vecí v hornej komore parlamentu povedal, že je potrebné uvaliť nové sankcie na Rusko, aby vznikol tlak na Putina a prinútil ho rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.

Nawrocki: Ruská provokácia s dronmi bola testom schopností Poľska a NATO

Nawrocki: Ruská provokácia s dronmi bola testom schopností Poľska a NATO

DNES - 12:54Zahraničné

Prienik dronov do poľského vzdušného priestoru v noci na stredu nazval poľský prezident Karol Nawrocki ruskou provokáciou, ktorá bola podľa neho skúškou schopností Poľska a mechanizmov reakcie v rámci NATO.

Orbán: Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej ľavicou

Orbán: Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej ľavicou

DNES - 11:29Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok reagoval na zastrelenie amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka. Na platforme X z jeho stredajšej smrti obvinil liberálnu ľavicu.

Vosveteit.sk
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASARover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikáciiVýskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okomAsteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčíHackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľnéV Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotiluKontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP