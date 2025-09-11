Stubb: Slovensko a Maďarsko financujú ruskú „vojenskú mašinériu“
- DNES - 15:51
- Kyjev
Fínsky prezident Alexander Stubb vo štvrtok obvinil Maďarsko a Slovensko z financovania „vojenskej mašinérie“ Kremľa nákupom ruskej ropy a plynu. Podľa agentúry AFP ide o jedno z jeho doteraz najostrejších vyjadrení voči členským štátom Európskej únie (EÚ), píše TASR.
Stubb to vyhlásil počas návštevy Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na tlačovej konferencii sa tiež vyjadril k stredajšiemu vniknutiu ruských dronov do poľského vzdušného priestoru, čo podľa neho dokazuje, že Moskva „usiluje o eskaláciu“ s NATO. Európa musí na Rusko vyvíjať ďalší tlak, dodal fínsky prezident.
„Pokiaľ ide o uvedenie vecí do poriadku u nás doma, myslím si, že (americký) prezident Donald Trump má pravdu, keď hovorí, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu a plyn,“ vyhlásil Stubb.
„Prst ukazuje na dve miesta. Jedným je Maďarsko a druhým Slovensko. A samozrejme, uistíme sa, že prezident Trump vie, kto zásobuje ruskú vojenskú mašinériu nákupom ruskej energie,“ dodal fínsky líder.
AFP pripomína, že slovenský premiér Robert Fico a jeho maďarský partner Viktor Orbán opakovane kritizovali európsku pomoc pre Ukrajinu a usilovali o lepšie vzťahy s Ruskom. To vyvolalo frustráciu Bruselu, ktorý sa snaží Moskvu izolovať v súvislosti s jej inváziou na Ukrajinu.
Migaš sa vrátil ako veľvyslanec do Bieloruska, kritizoval sankcie EÚ
Jednostranné reštriktívne opatrenia uvalené EÚ poškodzujú v prvom rade samotnú Úniu, vyhlásil vo štvrtok mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bielorusku Jozef Migaš.
Tajani: Sú potrebné nové sankcie na Rusko, aby Putin pristúpil k rokovaniam
Taliansky minister zahraničných vecí v hornej komore parlamentu povedal, že je potrebné uvaliť nové sankcie na Rusko, aby vznikol tlak na Putina a prinútil ho rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.
Nawrocki: Ruská provokácia s dronmi bola testom schopností Poľska a NATO
Prienik dronov do poľského vzdušného priestoru v noci na stredu nazval poľský prezident Karol Nawrocki ruskou provokáciou, ktorá bola podľa neho skúškou schopností Poľska a mechanizmov reakcie v rámci NATO.
Orbán: Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej ľavicou
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok reagoval na zastrelenie amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka. Na platforme X z jeho stredajšej smrti obvinil liberálnu ľavicu.