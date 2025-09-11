  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.9.2025Meniny má Bystrík
26°Bratislava

Matúš Šutaj Eštok: Nárast kriminality v maloobchodoch súvisí s nárastom agresivity

  • DNES - 15:51
  • Bratislava
Matúš Šutaj Eštok: Nárast kriminality v maloobchodoch súvisí s nárastom agresivity

Nárast kriminality a agresivity v maloobchodoch nesúvisí s novelou trestných kódexov, ale s nárastom agresivity v spoločnosti.

Tento trend je prítomný aj vo viacerých európskych krajinách, ako napríklad Nemecko a Veľká Británia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to uviedol na spoločnej štvrtkovej tlačovej konferencii s predstaviteľmi polície, rezortu spravodlivosti a obchodu. Najväčšia výzva je to podľa neho pre štát, aby zabezpečil legislatívne zmeny, ale aj represívne zložky, ktoré musia postihovať týchto páchateľov.

Spoločnosť je čoraz viac agresívnejšia. Napriek tomu, že opozícia tu vykrikuje takmer dennodenne, že kradnúť sa, v úvodzovkách, oplatí, tak to nie je pravda,“ argumentoval Šutaj Eštok. Ozrejmil, že pri krádežiach v maloobchodoch nejde o hodnotu tovaru, pretože drobné krádeže, ktoré riešia, by neboli trestným činom ani pred novelou trestných kódexov. Skutočným problémom je podľa šéfa rezortu vnútra nárast agresivity a najmä recidívy. Za potrebné považuje usmerniť aj políciu, aby sa krádeže s násilím či vyhrážaním vždy kvalifikovali ako trestný čin a nie priestupok.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v tejto súvislosti informoval o zámere novelizovať priestupkový zákon, ktorý má obsahovať inštitút drobných obecných služieb. Ten by mal riešiť najmä prípady, keď majetkovú trestnú činnosť páchajú ľudia, ktorí nemajú žiaden majetok. V zákone je však podľa Suskových slov už dávno zavedené, že ak pri krádežiach príde k akejkoľvek agresivite, ide o trestný čin bez ohľadu na výšku škody. Ako zdôraznil, neznamená to, že pokiaľ ku krádeži dôjde bez agresie, tak zostáva takýto čin nepostihnutý.

Poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová v tejto súvislosti informovala o štatistike, vedenej od 23. júna. Tá podľa jej slov ukázala, že trend krádeží je klesajúci. Narastajú však dodatočne ohlásené, teda neznáme krádeže. Rovnako priblížila výsledky utorkovej (9. 9.) preventívno-bezpečnostnej akcie, zameranej na krádeže v maloobchodoch. Jej cieľom bolo odradiť potencionálnych páchateľov a zároveň chrániť personál pred násilnými útokmi. Polícia sa zamerala na miesta, kde dochádza k najčastejšiemu páchaniu krádeží. „Prevencia bola, pretože sme zaznamenali v ten deň pokles týchto krádeží. Počas akcií bolo zistených 33 krádeží, z toho bolo uložených 12 pokút vo výške 320 eur, 16 pokút nezaplatených na mieste vo výške 2710 eur s celkovou spôsobenou škodou vo výške 839 eur. Ďalej bolo zistených sedem priestupkov, ktoré sa musia ešte doobjasňovať,“ ilustrovala Maškarová.

Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič podotkol, že situácie so zvýšením krádeží sa vždy opakujú pri každej sociálnej kríze. „Páchatelia sú aj pre 40 eur schopní napadnúť zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby, vytiahnuť nôž alebo vyhrážať sa smrťou jemu alebo jeho rodinným príslušníkom. Toto považujeme za absolútne neakceptovateľné,“ dodal s tým, že potrebná je pomoc štátu aj alternatívne tresty.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Robert Kaliňák hovoril o incidente v Poľsku s tamojším ministrom obrany

Robert Kaliňák hovoril o incidente v Poľsku s tamojším ministrom obrany

DNES - 16:48Domáce

Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) hovoril o narušení poľského vzdušného priestoru dronmi s poľským šéfom rezortu obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom.

Milan Majerský: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Milan Majerský: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

DNES - 15:46Domáce

Zámer vlády znížiť štátnu podporu pre cirkevné školy, ale aj zrušenie dňa pracovného pokoja počas sviatku Troch kráľov 6. januára 2026 ukazuje, že sa premiérovi rúca jeho pomyselná hrádza proti progresivizmu.

NRSR: V parlamente vo štvrtok pre podozrivú zásielku zasahovali hasiči

NRSR: V parlamente vo štvrtok pre podozrivú zásielku zasahovali hasiči

DNES - 15:39Domáce

V budove Národnej rady SR vo štvrtok zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru.

NRSR: Výbor o uznesení k aktu agresie Ruska voči Poľsku nerokoval

NRSR: Výbor o uznesení k aktu agresie Ruska voči Poľsku nerokoval

DNES - 14:31Domáce

Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti vo štvrtok nerokoval o návrhu uznesenia k aktu agresie Ruska voči Poľsku ani o návrhoch uznesení z dielne opozície.

Vosveteit.sk
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASARover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikáciiVýskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okomAsteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčíHackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľnéV Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotiluKontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP