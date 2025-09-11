  • Články
Milan Majerský: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Zámer vlády znížiť štátnu podporu pre cirkevné školy, ale aj zrušenie dňa pracovného pokoja počas sviatku Troch kráľov 6. januára 2026 ukazuje, že sa premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) rúca jeho pomyselná hrádza proti progresivizmu. Povedal to predseda KDH Milan Majerský.

Oba vládne zámery sú súčasťou konsolidačného úsilia a KDH chce k ich prerokovávaniu v parlamente pristupovať čo najaktívnejšie. „Kam sme sa to dostali, keď po 35 rokoch slobody ideme eliminovať cirkevné školy?“ opýtal sa Majerský. Pripomenul, že na rozdiel od súkromných škôl cirkevné zvyčajne nevyberajú školné.

Zrušenie dňa pracovného pokoja 6. januára zasa podľa predsedu KDH poškodí východných kresťanov, ktorí vtedy slávia vianočné sviatky.

Majerský priznal, že sa v parlamente oslabila aj podpora pre novelu ústavy. V lete zomrela poslankyňa Anna Záborská, ktorá avizovala jej podporu a jej náhradník Igor Dušenka má na toto hlasovanie iný názor.

Viacerí ďalší poslanci buď svoju podporu novely podmieňujú, alebo sa rozhodli ju nepodporiť, aby nehlasovali spolu s vládnou koalíciou. „Mne sa zdá, že sme v priebehu diskusie o ústave odišli od podstaty toho, čo je obsahom novely, k tomu, kto ju predkladá. A to je absolútne zlý pohľad na vec,“ povedal predseda KDH.

Dodal, že aj strany, ktoré dnes argumentujú, že v prípade novely ústavy nie je správne hlasovať spolu so Smerom-SD, spolu s touto stranou už minulosti opakovane hlasovali.

KDH podľa Majerského zodpovedne pristupovalo k diskusii o príprave novely rokovacieho poriadku parlamentu, jej podporu však podmieňuje prijatím svojich pozmeňujúcich návrhov.

Vládnu predstavu konsolidácie KDH kritizuje, že zaťažuje občanov a samosprávy, ale nevyužíva viaceré možnosti získania iných zdrojov financií. Podľa Majerského mohlo byť významným prínosom pre konsolidáciu zvýšenie dane z hazardu a pomôcť mohli aj predaje nepotrebných vládnych budov. „Nemali zriaďovať nové ministerstvá. Máme 36 štátnych tajomníkov, to nikdy predtým nebolo,“ upozornil Majerský.

Rokovanie premiéra Fica s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským označil predseda KDH za pozitívum, odsudzuje však predchádzajúcu cestu slovenského predsedu vlády do Pekingu. „Čína bola pre mňa s veľkým otáznikom, prečo práve tam. A absolútnym negatívom bolo to, že sa stretol s diktátormi celosvetového rangu,“ vyhlásil Majerský.

Rokovania s ukrajinskou stranou však podľa neho môžu byť užitočné aj v kontexte možností zapojiť Slovensko po skončení ozbrojeného konfliktu do projektov povojnovej obnovy Ukrajiny. „Žiadna vojna netrvá večne. Pre nás bude dôležité to, aby sa začal rozvoj a obnova Ukrajiny a aby sme čím skôr začali na obnove Ukrajiny participovať aj my,“ povedal Majerský. Pripomenul, že Slovensko bolo jedným z prvých štátov, ktoré Ukrajine po začiatku konfliktu podali pomocnú ruku vrátane prijatia tisícok žien, detí a starých ľudí, ktorí utekali pred vojnou.

Za dobrú príležitosť rokovať o budúcej obnove Ukrajiny považuje plánovanú spoločnú schôdzu ukrajinskej a slovenskej vlády, ktorá by sa mala konať 20. októbra na Slovensku. „Pri takýchto rokovaniach je zastúpená celá politická špička od premiérov cez ministrov až po generálnych riaditeľov štátnych a pološtátnych firiem. A stretnutie má byť pripravené na takej úrovni, aby sme spomínali aj veľké projektové záležitosti pri obnove Ukrajiny,“ konštatoval Majerský.

Zdroj: Info.sk, TASR
