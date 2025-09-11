  • Články
  • DNES - 15:39
  • Bratislava
NRSR: V parlamente vo štvrtok pre podozrivú zásielku zasahovali hasiči

V budove Národnej rady (NR) SR vo štvrtok zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru.

Dôvodom bola podozrivá zásielka. Zrealizované analýzy ukázali, že jej obsahom nebola nebezpečná látka. Informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Po vykonaní všetkých príslušných úkonov a analýz bolo potvrdené, že obsah zásielky nepredstavoval nebezpečnú látku. Zdôrazňujeme, že žiadnym spôsobom nebola narušená bezpečnosť objektu ani nebolo ohrozené zdravie prítomných osôb,“ priblížili s tým, že obálku zachytili ešte v rámci doručovania do parlamentu.

Informovali, že nateraz nie je možné o incidente viac informovať. „Vzhľadom na to, že v súvislosti s touto udalosťou prebieha ďalšie vyšetrovanie vedené príslušnými orgánmi, nie je v tejto chvíli možné poskytovať bližšie informácie,“ dodali.

Poslanec NR SR Richard Glück (Smer-SD) vo štvrtok uviedol, že obálka bola adresovaná jeho osobe. Informoval, že odosielateľa nepozná. Bližšie informácie nepovedal. Očakáva, že ho vo veci ešte vypočujú.

Zdroj: Info.sk, TASR
