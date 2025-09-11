  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 11.9.2025Meniny má Bystrík
26°Bratislava

Migaš sa vrátil ako veľvyslanec do Bieloruska, kritizoval sankcie EÚ

  • DNES - 14:49
  • Minsk
Migaš sa vrátil ako veľvyslanec do Bieloruska, kritizoval sankcie EÚ

Jednostranné reštriktívne opatrenia uvalené Európskou úniou (EÚ) poškodzujú v prvom rade samotnú Úniu, vyhlásil vo štvrtok mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bielorusku Jozef Migaš. Urobil tak pred slávnostným odovzdaním poverovacích listín bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi v Minsku.

Bolo uvalených mnoho sankcií a nové sa pripravujú,“ poznamenal slovenský diplomat s tým, že podľa neho spôsobujú väčšiu škodu samotnej EÚ vrátane Slovenska než krajine, na ktorú sú namierené.

Preto musíme premýšľať o tom, či je to správny prístup a správny postup, aj v kontexte vzťahov medzi Slovenskom a Bieloruskom. Mali by sme o tom premýšľať a možno sa so sankciami navždy rozlúčiť,“ zdôraznil Migaš.

EÚ uvalila sankcie proti Bielorusku za voľby z roku 2020, ktoré označila zmanipulované, ako aj za porušovanie ľudských práv a asistenciu ruskej armáde pri jej invázii na Ukrajinu. Medzi sankcionované osoby patrí aj Lukašenko.

Pri prijatí poverovacích listín od Migaša Lukašenko poznamenal, že úlohu rozvíjať vzťahy medzi oboma krajinami SR zverila skúsenému štátnikovi a jeho starému známemu. „Veľmi si ceníme nezávislú politiku, ktorú Bratislava presadzuje. Napriek vonkajšiemu tlaku a hrozbám ju presadzuje odvážne a dôstojne. Hovorili sme o tom s premiérom Robertom Ficom v Pekingu,“ spomenula bieloruská hlava štátu.

Migaš v Bielorusku už pôsobil v rokoch 2016 – 2020. V rámci svojej diplomatickej kariéry sa špecializuje na krajiny východnej Európy, dlhoročné skúsenosti získal z pôsobenia v postsovietskom regióne nielen ako slovenský veľvyslanec v Bielorusku, no viedol aj slovenské ambasády na Ukrajine a v Rusku. Bol aj predsedom Národnej rady SR (1998 – 2002) a počas tohto obdobia krátko dočasne vykonával aj prezidentské právomoci.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tajani: Sú potrebné nové sankcie na Rusko, aby Putin pristúpil k rokovaniam

Tajani: Sú potrebné nové sankcie na Rusko, aby Putin pristúpil k rokovaniam

DNES - 14:34Zahraničné

Taliansky minister zahraničných vecí v hornej komore parlamentu povedal, že je potrebné uvaliť nové sankcie na Rusko, aby vznikol tlak na Putina a prinútil ho rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.

Nawrocki: Ruská provokácia s dronmi bola testom schopností Poľska a NATO

Nawrocki: Ruská provokácia s dronmi bola testom schopností Poľska a NATO

DNES - 12:54Zahraničné

Prienik dronov do poľského vzdušného priestoru v noci na stredu nazval poľský prezident Karol Nawrocki ruskou provokáciou, ktorá bola podľa neho skúškou schopností Poľska a mechanizmov reakcie v rámci NATO.

Orbán: Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej ľavicou

Orbán: Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej ľavicou

DNES - 11:29Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok reagoval na zastrelenie amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka. Na platforme X z jeho stredajšej smrti obvinil liberálnu ľavicu.

Poľsko obmedzilo vzdušný priestor na východnej hranici

Poľsko obmedzilo vzdušný priestor na východnej hranici

DNES - 11:26Zahraničné

Poľská agentúra pre riadenie letovej prevádzky vo štvrtok oznámila, že od stredy večera až do 9. decembra platí obmedzenie letov vo východnej časti Poľska pri hraniciach s Bieloruskom a Ukrajinou.

Vosveteit.sk
„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet„Krstný otec“ AI varuje, že väčšina ľudí príde o prácu. Umelá inteligencia sa blíži k prelomu, ktorý zmení svet
Asteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okomAsteroid Apophis sa blíži k Zemi. Preletí v našej tesnej blízkosti a budeš ho môcť vidieť voľným okom
Hackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčíHackerský útok na Jaguar Land Rover naberá nové rozmery. Objavili sa ďalšie podrobnosti, firma mlčí
V Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľnéV Kongrese odhalili nové svedectvá o UFO. NASA priznáva, že niektoré javy sú stále nevysvetliteľné
Kontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotiluKontroverzný harvardský vedec šokuje: Takto vraj vieme odhaliť blížiacu sa mimozemskú flotilu
Nový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketaNový čínsky stealth dron Type B desí vojenských expertov. Toto už nie je len maketa
S týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovedeS týmto nikto nerátal: Ľad vo východnej Antarktíde mizne omnoho rýchlejšie, než ukazovali predpovede
Francúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom časeFrancúzi spustili Nostradama, najväčší radar v Európe. Vidí hlboko do Ruska a sleduje ich rakety v reálnom čase
Na svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenostiNa svete je nová riadená strela odpaľovaná priamo z tanku. Dokáže zasiahnuť ruské ciele z veľkej vzdialenosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP