Migaš sa vrátil ako veľvyslanec do Bieloruska, kritizoval sankcie EÚ
- DNES - 14:49
- Minsk
Jednostranné reštriktívne opatrenia uvalené Európskou úniou (EÚ) poškodzujú v prvom rade samotnú Úniu, vyhlásil vo štvrtok mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bielorusku Jozef Migaš. Urobil tak pred slávnostným odovzdaním poverovacích listín bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi v Minsku.
„Bolo uvalených mnoho sankcií a nové sa pripravujú,“ poznamenal slovenský diplomat s tým, že podľa neho spôsobujú väčšiu škodu samotnej EÚ vrátane Slovenska než krajine, na ktorú sú namierené.
„Preto musíme premýšľať o tom, či je to správny prístup a správny postup, aj v kontexte vzťahov medzi Slovenskom a Bieloruskom. Mali by sme o tom premýšľať a možno sa so sankciami navždy rozlúčiť,“ zdôraznil Migaš.
EÚ uvalila sankcie proti Bielorusku za voľby z roku 2020, ktoré označila zmanipulované, ako aj za porušovanie ľudských práv a asistenciu ruskej armáde pri jej invázii na Ukrajinu. Medzi sankcionované osoby patrí aj Lukašenko.
Pri prijatí poverovacích listín od Migaša Lukašenko poznamenal, že úlohu rozvíjať vzťahy medzi oboma krajinami SR zverila skúsenému štátnikovi a jeho starému známemu. „Veľmi si ceníme nezávislú politiku, ktorú Bratislava presadzuje. Napriek vonkajšiemu tlaku a hrozbám ju presadzuje odvážne a dôstojne. Hovorili sme o tom s premiérom Robertom Ficom v Pekingu,“ spomenula bieloruská hlava štátu.
Migaš v Bielorusku už pôsobil v rokoch 2016 – 2020. V rámci svojej diplomatickej kariéry sa špecializuje na krajiny východnej Európy, dlhoročné skúsenosti získal z pôsobenia v postsovietskom regióne nielen ako slovenský veľvyslanec v Bielorusku, no viedol aj slovenské ambasády na Ukrajine a v Rusku. Bol aj predsedom Národnej rady SR (1998 – 2002) a počas tohto obdobia krátko dočasne vykonával aj prezidentské právomoci.
