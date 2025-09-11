Tajani: Sú potrebné nové sankcie na Rusko, aby Putin pristúpil k rokovaniam
- DNES - 14:34
- Rím
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok v hornej komore parlamentu povedal, že je potrebné uvaliť nové sankcie na Rusko, aby vznikol tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina a prinútil ho rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.
Šéf talianskej diplomacie zároveň uviedol, že Taliansko je pripravené zvážiť sankcie voči Izraelu, ako to vo svojom stredajšom prejave spomenula predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a ANSA.
„Je nevyhnutné zosilniť tlak na Putina, aby sme ho priviedli k rokovaciemu stolu. Musíme použiť všetky nám dostupné nástroje na obmedzenie financovania jeho vojnového aparátu. To zahŕňa aj nové sankcie,“ vyhlásil Tajani.
Taliansko podľa ministra pracuje v Bruseli na zavedení 19. balíka európskych sankcií, ktorý podľa neho bude mať výrazný vplyv na finančné toky.
Reuters konštatuje, že napätie medzi Ruskom a Západom vzrástlo po tom, čo v noci na stredu počas ruského útoku na Ukrajinu došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska. Tajani zopakoval taliansky návrh rozšíriť spoločný „obranný dáždnik NATO“ na Ukrajinu bez ponuky plného členstva v Aliancii ako spôsob, ako jej poskytnúť bezpečnostné záruky v prípade mierovej dohody.
„Východiskom je definovanie kolektívnej bezpečnostnej klauzuly, ktorá by umožnila Ukrajine v prípade opätovného útoku získať podporu všetkých jej partnerov vrátane Spojených štátov,“ uviedol Tajani.
Šéf talianskej diplomacie sa vyjadril aj k možným sankciám na Izrael. „Sme pripravení vyhodnotiť ďalšie nové návrhy sankcií, ktoré včera vo svojom prejave v Štrasburgu oznámila predsedníčka Európskej komisie von der Leyenová, akonáhle budú predložené v Rade,“ povedal.
Predsedníčka EK vo svojom prejave o stave EÚ uviedla, že Európska komisia navrhne Rade EÚ čiastočné pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom v otázkach týkajúcich sa obchodu. Okrem toho navrhne aj uvalenie sankcií na extrémistických izraelských ministrov a násilných osadníkov.
Tajani konštatoval, že to, čo sa deje v Pásme Gazy, je podľa jeho slov čoraz neprijateľnejšie. Zároveň zopakoval postoj Talianska, ktoré je proti izraelskej okupácii mesta Gaza a myšlienke násilne presunúť Palestínčanov z enklávy.
Taliansko však podľa neho nie je pripravené uznať palestínsky štát. Tvrdí, že najprv je potrebné vytvoriť podmienky pre riešenie založené na existencii dvoch štátov - izraelského a palestínskeho.
