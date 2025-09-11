  • Články
Štvrtok, 11.9.2025
NRSR: Výbor o uznesení k aktu agresie Ruska voči Poľsku nerokoval

Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti vo štvrtok nerokoval o návrhu uznesenia k aktu agresie Ruska voči Poľsku ani o návrhoch uznesení z dielne opozície. Poslanci totiž neschválili program rokovania.

Výbor sa mal venovať viacerým návrhom uznesení z dielne opozície, ako napríklad k stavu čerpania eurofondov. Predseda výboru Ján Ferenčák (Hlas-SD) navrhol na rokovanie zaradiť aj uznesenie k aktu agresie Ruska voči Poľsku, čo členovia odobrili. Celkový program schôdze však neschválili, keďže zaň nezahlasovalo dosť poslancov. Za boli len opozícia a Ferenčák, koalícia sa zdržala.

Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) neschválenie programu skritizovala. Označila to za neakceptovateľné. „Je odsúdeniahodné, že poslanci vládnej koalície nie sú schopní vyjadriť ani jednoduchý akt ľudskosti smerom k nášmu susedovi,“ dodala.

V noci z utorka na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne.

Zdroj: Info.sk, TASR
