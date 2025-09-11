NRSR: Výbor o uznesení k aktu agresie Ruska voči Poľsku nerokoval
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti vo štvrtok nerokoval o návrhu uznesenia k aktu agresie Ruska voči Poľsku ani o návrhoch uznesení z dielne opozície. Poslanci totiž neschválili program rokovania.
Výbor sa mal venovať viacerým návrhom uznesení z dielne opozície, ako napríklad k stavu čerpania eurofondov. Predseda výboru Ján Ferenčák (Hlas-SD) navrhol na rokovanie zaradiť aj uznesenie k aktu agresie Ruska voči Poľsku, čo členovia odobrili. Celkový program schôdze však neschválili, keďže zaň nezahlasovalo dosť poslancov. Za boli len opozícia a Ferenčák, koalícia sa zdržala.
Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) neschválenie programu skritizovala. Označila to za neakceptovateľné. „Je odsúdeniahodné, že poslanci vládnej koalície nie sú schopní vyjadriť ani jednoduchý akt ľudskosti smerom k nášmu susedovi,“ dodala.
V noci z utorka na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne.
Ministerstvo kultúry: Vnútorný audit v SND odhalil vážne pochybenia bývalého vedenia
Vnútorný audit v Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave identifikoval 15 nedostatkov, z toho štyri s vysokou závažnosťou.
OZ SaPA: Konsolidačné kroky vlády môžu ohroziť udržanie sestier v zdravotníctve
Konsolidačné kroky vlády môžu ohroziť udržanie sestier v slovenskom zdravotníctve.
V stredu stúpol počet podvodných telefonátov
Občanom telefonoval falošný policajt.
Mareka Paru definitívne prestali stíhať
Zastavenie trestného stíhania advokáta Mareka Paru, ktorý čelil obvineniu pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, nadobudlo právoplatnosť.